Fin octobre, Sony Pictures a partagé les premières images d’Uncharted, le film basé sur la saga à succès des jeux vidéo PlayStation. Bien sûr, le regard du public était focalisé sur Tom Holland, qui pour la première fois se montrait aux pieds de Nathan Drake. L’attente pour le film est grande, c’est clair. Mais L’ambition de Sony d’exploiter ses sagas de jeux vidéo va plus loin du célèbre chasseur de trésors.

Sony Pictures travaille sur sept séries et trois films basés sur les franchises PlayStation.

Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures, s’est entretenu avec Television News Daily sur l’avenir des productions basées sur les jeux vidéo. Le directeur a révélé que l’entreprise suivait un programme de noms «Sony One», qui consiste à intégrer les marques de l’entreprise dans d’autres divisions. Par exemple: franchises PlayStation dans les productions cinématographiques et les séries télévisées Sony Pictures. En ce sens, la stratégie comprend plusieurs productions.

Selon Vinciquerra, Sony Pictures travaille déjà sur sept séries et trois films de franchise PlayStation. Cependant, pour le moment, il n’a pas précisé ce qu’ils étaient; beaucoup moins prévu une date de sortie provisoire. Nous ne savons pas non plus si cette liste comprend déjà le long métrage Uncharted et la série HBO The Last of Us. Rappelons que ce dernier a récemment reçu le feu vert pour démarrer la production.

Jeter la maison par la fenêtre

Il ne fait donc aucun doute que Sony n’épargnera aucune ressource pour amener des personnages PlayStation au cinéma et au petit écran. Après tout, ils ont une vaste bibliothèque de propriétés intellectuelles qui ils peuvent réussir au-delà de leurs consoles de jeux vidéo. Désormais, dans le cas spécifique des séries, il sera intéressant de savoir quelles plateformes de streaming vidéo ouvriront le portefeuille pour obtenir ce contenu.

Sony aussi ne veut pas négliger la qualité et l’identité des productions. La série Last of Us, par exemple, sera écrite par Craig Mazin et Neil Druckmann. Le premier est devenu célèbre en tant que showrunner de Tchernobyl, la mini-série acclamée de HBO. Le second, quant à lui, est l’actuel co-président de Naughty Dog et directeur de The Last of Us Part II. Les fans de PlayStation peuvent être assurés que la série est entre de bonnes mains.

