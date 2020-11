Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 17h42

Si tu n’as jamais eu de Play Station 4 mais tu viens de t’acheter un Play Station 5, Alors le Collection PlayStation Plus Cela vous donnera des heures de plaisir sans dépenser beaucoup d’argent. 20 ensembles de PS4 ils sont tous à vous avec un abonnement actif, composé de 10 propriétaires et 10 tiers. Mais, à l’avenir, Sony va ajouter plus de titres?

Dans une nouvelle interview avec GQ, Jim Ryan, PDG de SIE, a déclaré que le géant japonais analysera de près le fonctionnement du système avant d’ajouter plus de jeux:

«Attendons de voir comment le monde reçoit la collection Plus. Vous savez, quels jeux sont les plus joués et pour combien de temps. Nous pensons que ce sera un excellent outil d’acquisition. Si vous n’avez jamais possédé de PS4 et que vous achetez une PS5, alors vous obtenez une PS4, n’est-ce pas? “

Ryan n’est pas faux; la Collection PS Plus contient certains des jeux de dernière génération les plus importants, notamment God of War, Bloodborne, Persona 5 et Fallout 4. Pour une liste complète, nous vous recommandons de suivre ce lien.

La source: GQ

