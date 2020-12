Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 17:43

Avec lui Playstation 5 déjà disponible dans le monde entier, les utilisateurs de Playstation 4 ils ne peuvent s’empêcher de se demander: “Combien de temps ma console restera-t-elle valide?” Précédemment, Sony a mentionné qu’il n’était pas prévu d’abandonner la plate-forme pour le moment, et Jim Ryan, PDG de SIE, Il l’a réitéré avec de nouvelles déclarations.

Dans une récente interview, Ryan assuré que le PS4 c’est toujours une excellente plate-forme pour laquelle ils peuvent continuer à publier des titres importants, un exemple en est Marvel’s Spider-Man: Miles Morales etc, Horizon Forbidden West:

«Nous sentons que nous avons une responsabilité envers cette formidable communauté, et c’est une opportunité de créer de super jeux sur PS4 aussi longtemps que nécessaire. Je pense que c’est la bonne chose, la chose rationnelle, et vous verrez une vie – pendant ces années – de PS4 comme vous ne l’avez pas vu avec PS3. Mais cela dit, avec le temps, vous verrez de plus en plus l’accent sur le développement de la PS5 et la version PS5 sera la principale. “