Depuis la première de cyberpunk 2077 le drame n’a cessé d’apparaître et c’est que sa première n’a pas eu lieu comme l’attendaient les joueurs. Après tout, le travail est en proie à certaines erreurs que les joueurs ne pardonnent pas et la polémique a été très présente en raison de certains détails tels que l’impossibilité au moment de faire des remboursements malgré l’avis de la société que bientôt nous pouvons voir le jeu entièrement corrigé.

Malgré la tentative de la société d’avertir que nous pourrons bientôt profiter du jeu entièrement fixe, une grande partie des acheteurs a demandé un remboursement, émergeant d’une nouvelle controverse lorsqu’ils ont vu certains problèmes lorsqu’il s’agissait de récupérer leur argent. Par conséquent, la surprise de ce matin est que finalement Sony a pris les rênes du dossier Et non seulement il a décidé de donner aux joueurs une chance d’obtenir leur remboursement, mais Cyberpunk 2077 a été retiré du PS Store jusqu’à nouvel ordre.

Si vous êtes l’un des joueurs intéressés à obtenir un remboursement pour le travail, vous devrez simplement aller sur ce lien et prouvez que vous avez acheté le jeu au format numérique. Bien sûr, pour éviter les problèmes, la société a confirmé que il ne sera pas possible d’acheter Cyberpunk 2077 numériquement sur le PlayStation Store Jusqu’à nouvel ordre, en supposant que ce changement prendra effet au moment où les correctifs prendront effet pour résoudre les problèmes.

Bien entendu, il convient de noter que Sony a confirmé que tous les joueurs qui continuent à avoir leur copie du jeu, à la fois numérique et physique, ils continueront d’accéder aux correctifs et aux mises à jour partagé par l’entreprise pour corriger les bugs et rechercher l’expérience satisfaisante que les joueurs voulaient depuis le début. Une décision et des changements qui sont nés de l’accord par PlayStation et CD Projekt RED pour procéder aux remboursements.

Bien sûr, si vous allez demander un remboursement, il faut savoir que ce processus ne sera pas immédiat. Après tout, vous devez suivre le processus de demande et d’acceptation de la société Sony après vous être assuré que les informations reçues sont correctes. D’autre part, il faut également prendre en compte le mode de paiement utilisé et comment ils peuvent effectuer leur retour.

Que vous ayez une copie numérique ou physique, si vous souhaitez continuer à profiter de la proposition présente dans Cyberpunk 2077, vous pouvez le faire puisque le retrait du jeu de la boutique n’empêche pas les joueurs de continuer à profiter de cette belle opportunité. En attendant, nous rappelons que l’œuvre est disponible à la fois sur PC, PlayStation 4 (achat physique), Xbox One, Stadia et GeForce Now.