Sony Interactive Entertainment Japan Asia organise les PlayStation Awards chaque année depuis 1995, un événement où il récompense les jeux les plus vendus et les studios les plus reconnus liés à la marque.

Malgré la pandémie, l’édition 2020 des PlayStation Awards peut avoir lieu, car il s’agit d’un événement totalement en ligne. Cette année, les récompenses seront axées sur les partenaires les plus importants de PlayStation, ainsi que sur les jeux les plus vendus sur leurs consoles.

La présentation de cette année s’appelle PlayStation Partner Awards 2020, car elle présentera de nouveaux prix pour reconnaître le succès des titres de la région du Japon et de l’Asie, ainsi que du reste du monde.

Il y a déjà une date et une heure pour les PlayStation Partner Awards 2020

Par une déclaration, Sony a annoncé que les PlayStation Partner Awards 2020 se tiendraient la semaine prochaine, le jeudi 3 décembre, à 19h00, heure du Japon, ce qui correspond à 4h00, Heure de Mexico.

L’événement sera organisé par Jon Kabira et Hatsune Matsushima. Toutes les parties intéressées pourront suivre la cérémonie de remise des prix depuis la chaîne YouTube PlayStation Japon. Heureusement, la présentation aura des sous-titres en anglais.

Sony a confirmé qu’il y aura des récompenses dans 3 catégories différentes: Grand Award, Partner Award et Special Award. Ci-dessous vous pouvez connaître les détails de chacun:

Grand prix: Décerné aux 3 meilleurs titres développés dans les régions du Japon et d’Asie avec les ventes mondiales les plus élevées entre octobre 2019 et septembre 2020

Prix ​​du partenaire: attribué à des titres développés dans la région Japon et Asie avec les meilleures ventes mondiales entre octobre 2019 et septembre 2020, avec un impact particulièrement notable

Prix ​​spécial: récompensera des titres développés par des créateurs en dehors de la région du Japon et de l’Asie qui ont accumulé les ventes les plus élevées dans la région du Japon et de l’Asie d’octobre 2019 à septembre 2020. Les jeux développés dans la région du Japon et de l’Asie seront également attribués ensemble avec les studios Sony Interactive Entertainment Worldwide qui ont accumulé les ventes mondiales les plus élevées d’octobre 2019 à septembre 2020

Sony a précisé que les récompenses pour les jeux les plus vendus compteront à la fois les copies physiques et numériques. De plus, les ventes de DLC et de devises numériques seront incluses si elles en ont une.

Pour déterminer l’impact d’un jeu dans la catégorie Partner Award, l’entreprise utilisera ses index et paramètres, comme le nombre de joueurs dans un titre, par exemple. La semaine prochaine, nous vous aurons la couverture de l’événement avec tous ses gagnants.

La PlayStation 5 est désormais disponible dans toutes les régions. Pour plus d’informations sur le système Sony, cliquez sur ce lien.