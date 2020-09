Sony a dévoilé hier lors d’un événement spécial le prix des deux versions de PS5, mais le prix des accessoires officiels qui accompagneront la console lors de son lancement était en suspens. En ce sens, bien qu’avec le montée officielle des jeux à 79,99 euros Tout semblait indiquer que les accessoires allaient subir la même hausse, la vérité est que les prix ont été maintenus, du moins en ce qui concerne les écouteurs et la base de chargement.

En ce sens, la société a confirmé qu’un ensemble d’accessoires sera disponible, comprenant les commandes DualSense, la base de chargement, les écouteurs officiels Pulse, la caméra et la commande multimédia, qui présentent la structure de prix suivante:

DualSense Manette sans fil: 69,99 euros

IMPULSION 3D casque sans fil: 99,99 euros

Caméra HD: 59,99 euros

Télécommande multimédia: 29,99 euros

DualSense Station de recharge: 29,99 euros

Ce sont des accessoires similaires à ceux de la génération précédente avec un nouveau design dans les tons blancs, comme la console, et avec quelques améliorations, comme le support audio 3D et les doubles microphones antibruit dans le cas du casque PULSE 3D, Double objectif 1080p pour la caméra HD, qui sera également utilisé pour que les joueurs s’enregistrent lors de la transmission des jeux, et boutons avec accès direct aux services de streaming (tels que Netflix ou Amazon) dans le cas de la télécommande Media.

Avec ces prix, si un joueur veut obtenir le pack console complet avec tous les accessoires et contrôle supplémentaire, dans le cas de la PS5 il reste à 788,95 euros et 688,95 euros pour la version numérique, tandis que l’option la plus courante, une console avec un contrôleur supplémentaire, le prix reste à 568,99 euros pour la version normale et 468 , 99 euros pour le numérique.

Quoi qu’il en soit, il semble que ceux qui souhaitent acheter divers accessoires avec la console, compte tenu des prix, l’option la moins chère est la version numérique, mais rappelez-vous qu’avec la hausse des prix, il est moins susceptible de profiter des offres de jeux au lancement. que les magasins font généralement avec des titres dans leur version physique, chaque joueur devra donc évaluer l’option la plus appropriée pour sa poche dans la prochaine génération.

