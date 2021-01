Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 08h04

Dieu de la guerre 2018 est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux de la dernière génération. La nouvelle aventure de Kratos a été récompensée par plusieurs prix, dont le GOTY de l’année The Game Awards. Avec une suite déjà en développement, nous avons tous hâte de voir ce que Sony Santa Moninca nous réserve. Cependant, Il semble que ce ne soit pas un projet unique de l’étude, car une offre d’emploi indique une nouvelle évolution.

Grâce au compte Twitter officiel du studio, Sony Santa Monica a été trouvé à la recherche d’un directeur artistique pour un jeu non annoncé. Considérant que God of War: Ragnarok, la suite du titre acclamé de 2018, a été annoncé en 2020 et son développement est attendu depuis longtemps, le message de l’étude indique clairement que l’offre d’emploi est pour une nouvelle expérience. Voici ce que l’étude a commenté:

«Nous recherchons un directeur artistique expérimenté pour le développement d’un nouveau jeu inopiné! Aimeriez-vous collaborer pour créer des jeux qui définissent tout un genre? Rejoignez-nous alors que nous nous embarquons dans un nouveau voyage! »

🔥 HOT JOB: DIRECTEUR ARTISTIQUE 🔥 Nous recherchons un directeur artistique expérimenté pour le développement d’un nouveau titre inopiné! Si vous avez ce qu’il faut pour guider et inspirer notre équipe pour offrir la meilleure qualité visuelle de sa catégorie, postulez ici 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV – Santa Monica Studio recrute (@SonySantaMonica) 19 janvier 2021

Malheureusement, il n’y a pas d’autres informations à ce sujet pour le moment. On ne sait pas si ce nouveau projet est une toute nouvelle adresse IP ou si le studio a repris les rênes d’une série Sony classique. Considérant que ce projet n’a pas été officiellement révélé, il est probable qu’il s’agisse d’une exclusivité pour la PS5. Si vous êtes intéressé, voici l’offre d’emploi.

Nous espérons avoir plus d’informations à l’avenir. Pendant ce temps, On peut s’attendre à God of War: Ragnarok en 2021 sur PS5. Sur les questions connexes, Guerrilla Games cessera de fournir des mises à jour constantes d’Horizon Zero Dawn sur PC pour concentrer ses ressources sur la suite. De même, plus d’indices suggèrent que Son San Diego travaille sur un nouveau jeu Uncharted.

