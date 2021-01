L’équipe californienne propose un nouveau titre de poste pour un projet mystérieux, vraisemblablement pour PS5.

Studio Santa Monica ne pouvait pas jouir d’une plus grande réputation après le lancement de God of War en 2018. Le retour de Kratos pour PS4 a été un changement radical dans le sens de la saga, qui a valu au jeu de remporter le prix de GOTY 2018, en plus de profiter d’une belle réception par les joueurs. Et, pour l’avenir, les fans ne peuvent s’empêcher rêver de cette suite connu pour le moment sous le nom de God of War Ragnarok, bien qu’il semble que ce ne soit pas le seul gâteau qu’il ait dans le four le studio playstation.

A travers les réseaux sociaux, Sony Santa Monica annonce l’ouverture d’un nouveau offre d’emploi en studio, avec une particularité: le studio recherche un ouvrier pour un nouveau jeu inopiné. «Nous recherchons un directeur artistique expérimenté pour le développement de un nouveau jeu inopiné! »commente le studio sur Twitter.« Si vous avez ce qu’il faut pour guider et inspirer notre équipe à offrir la meilleure qualité visuelle possible, postulez ici.

Le projet semble en être à ses premiers stades de développementSi l’on prend en compte le fait que le soi-disant God of War Ragnarok a été officiellement annoncé en 2020, ce message indique clairement que le studio fonctionne en même temps. dans un deuxième jeu inconnu qui, pour le moment, continue d’être entouré de mystère. En fait, l’offre d’emploi elle-même n’offre aucun détail, pas même d’indices, sur le sujet du titre, au-delà des commentaires suivants: “Aimeriez-vous participer à la création de jeux qui définissent tout un genre? Rejoignez-nous alors que nous nous embarquons! lors d’un nouveau voyage! “.

Ils ne transcendent pas non plus les plateformes de ce projet, bien qu’il semble en être à ses premiers stades de développement, il est présumé qu’il sera dirigé vers PlayStation 5. Sera-ce une nouvelle IP par l’étude Ou encore un épisode dans une saga connue de PlayStation? Nous serons très attentifs à ce qui ressort de l’étude californienne, où nous vous le rappelons, Naughty Dog recrute également des ouvriers pour un nouveau projet.

God of War pour PS4, disponible gratuitement dans la collection PS Plus pour PS5

Avec le lancement de la PS5, la société japonaise propose aux abonnés Playstation plus une offre des plus intéressantes pour passer en revue ces jeux “essentiels” de la génération PS4. Nous parlons de la collection PS Plus, une collection qui offre 20 jeux PS4 gratuits aux utilisateurs de son abonnement en ligne, disponible à échanger depuis sa console nouvelle génération. Et oui, cette collection comprend des jeux comme God of War.

Réalisé par Cory Barlog, livraison 2018 il est rapidement devenu l’un des jeux les mieux notés du catalogue de Sony, tout en poussant les chiffres de la série au-dessus de 50 millions de jeux vendus. C’est, en bref, un jeu à ne pas manquer si vous avez la possibilité d’y jouer, et si vous ne l’avez pas encore essayé, dans notre analyse de God of War nous vous en dirons tout.

