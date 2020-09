Par Sebastian Quiroz

19.09.2020 13h33

Personne ne peut le nier, les pré-commandes du Playstation 5 ils n’ont pas été traités de la meilleure façon possible. En juillet, Eric Lempel, Senior Vice President et Global Marketing Director de SIE, a déclaré qu’ils annonceraient la prévente PS5 à temps. Cependant, après l’événement du 16 septembre, Sony et plusieurs magasins ont commencé à recevoir des précommandes sans préavis, provoquant un chaos total sur Internet.. Dans cette situation, PlayStation a émis des excuses officielles.

Aujourd’hui, le compte PlayStation officiel sur Twitter a publié une déclaration dans laquelle Ils admettent que toute cette situation pourrait être mieux gérée. De même, l’entreprise s’assure qu’il y aura suffisamment de consoles pour le public d’ici la fin de l’année. Voici ce qu’ils ont commenté:

«Soyons honnêtes: les précommandes de la PS5 auraient pu être mieux gérées. Nous nous excusons vraiment pour cela. Au cours des prochains jours, nous publierons plus de consoles PS5 en précommande; les magasins partageront plus de détails. Et d’autres PS5 seront disponibles jusqu’à la fin de l’année. «

Soyons honnêtes: les précommandes PS5 auraient pu être beaucoup plus fluides. Nous nous excusons vraiment pour cela. Au cours des prochains jours, nous publierons plus de consoles PS5 en précommande – les détaillants partageront plus de détails. Et d’autres PS5 seront disponibles d’ici la fin de l’année. pic.twitter.com/h1TaGsGBun – PlayStation (@PlayStation) 19 septembre 2020

Par contre, Microsoft a révélé que les précommandes pour la Xbox Series X et la Series S commenceraient le 22 septembre, et jusqu’à présent aucun magasin n’a décidé d’aller à l’encontre des propos de cette société. Sur des sujets connexes, la PS5 bat déjà des records d’avant-vente. De même, le brevet révèle l’interface possible de la console Sony suivante.

Via: PlayStation

