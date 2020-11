Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette année a été caractérisée dans l’industrie du jeu vidéo par la transition générationnelle de PlayStation et Xbox. Les deux sociétés se sont concentrées sur ces nouveaux systèmes. Comme Sony est davantage un partisan des générations de consoles, l’attention qu’il a accordée à la PlayStation 5 a été beaucoup, laissant un peu de côté ses autres services. Cependant, l’entreprise ne les négligera pas, laissant plutôt entendre qu’ils auront également le temps de briller.

Le directeur de PlayStation, Jim Ryan, était récemment présent dans une interview avec GQ et y a parlé de l’importance croissante du jeu dans le cloud et a montré qu’ils étaient intéressés par cette technologie et qu’ils analysaient les opportunités possibles.

«Je pense que le cloud deviendra probablement plus important au cours des prochaines années, même s’il reste des défis technologiques et de modèle commercial. Pendant ce temps, nous continuons nos recherches, nos investissements et nous examinons cela attentivement », a déclaré Ryan.

Dans le cas où vous l’avez manqué: tous ces jeux sont disponibles dans la collection PlayStation Plus.

Ryan a suggéré qu’il y aurait de grandes nouvelles pour PlayStation Plus et Now

La chose la plus intéressante est que, lorsqu’on lui a demandé si alors PlayStation Now serait plus important dans les années à venir, Ryan a mentionné que PlayStation Plus et PlayStation Now sont pertinents pour eux et que s’ils n’en parlent pas beaucoup maintenant, c’est parce qu’il est temps de le faire. PlayStation 5 et ses jeux, mais a suggéré qu’ils travaillent déjà sur des surprises pour les deux services qui arriveront en temps voulu.

«PSNow et Plus sont très importants pour nous aujourd’hui. Cette année, nous essayons simplement de rester concentrés sur la PlayStation 5 et les jeux, mais cela ne veut pas dire [no] Pensons profondément à nos services et découvrons des choses très intéressantes qui auront leur propre moment sous les projecteurs », a déclaré le directeur.

Cela est frappant car quelques jours auparavant, le manager avait également révélé que Sony pourrait préparer un projet en réponse au Xbox Game Pass. Rappelons que le service avec une proposition similaire est PlayStation Plus et avec l’arrivée de PlayStation 5, les joueurs avec PlayStation Plus peuvent profiter d’une bibliothèque de jeux PlayStation 4 sans frais supplémentaires.

Pensez-vous que Sony révélera bientôt des nouvelles très importantes pour la PlayStation Now et Plus? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous informons qu’avec les débuts de la PlayStation 5, PlayStation Plus a également offert un jeu supplémentaire au 2 de PlayStation 4, qui ne fonctionnera que sur la nouvelle console.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Playstation Plus, nous vous invitons à consulter cette page et dans cet autre lien, vous pouvez trouver plus d’actualités liées à PlayStation Now.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source