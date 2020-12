Lors d’un événement sans précédent, Sony a supprimé Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. De plus, il a offert un remboursement complet à ceux qui souhaitaient récupérer leur argent après la mauvaise expérience avec le jeu CD Projekt Red. Rappelons que le titre a fait l’objet de critiques depuis son lancement en raison de l’énorme quantité de bugs, principalement dans les consoles du dernière génération (PlayStation 4 et Xbox One).

Sony Interactive Entertainment (SIE) s’efforce d’assurer un niveau élevé de satisfaction de la clientèle, c’est pourquoi nous commencerons à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. SIE supprimera également Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre.

SIE s’efforce d’assurer un niveau élevé de satisfaction client, et nous commencerons à offrir un remboursement complet pour tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et qui souhaitent un remboursement. Veuillez visiter le lien suivant pour lancer le remboursement: https://t.co/DEZlC0LmUG. – Demandez à PlayStation (@AskPlayStation) 18 décembre 2020

Le message partagé par Sony Interactive Entertainment indique clairement que leurs plates-formes, qu’il s’agisse de la PlayStation 4 ou de la PlayStation 5, doit garantir un standard de qualité à tous les consommateurs; même dans ces jeux qui dépendent d’autres entreprises. Bien sûr, avec Cyberpunk 2077, ils n’ont pas été en mesure de remplir leur objectif. Et c’est que, au final, c’est Sony – et Microsoft – qui doit répondre aux demandes de remboursement des joueurs qui ont tenté de profiter du titre sur consoles.

Développement…