Tout au long de cette semaine, Sony a publié pendant la Consumer Electronic Show 2021 (CES), un événement annuel organisé en janvier dans lequel de nouveaux produits électroniques sont présentés, une bande-annonce présentant divers jeux du catalogue PlayStation 5. Dans cette vidéo les dates de sortie peuvent être consultées en très petits caractères de certaines livraisons qui n’ont pas encore atteint la nouvelle génération, mais apparemment, la société japonaise l’a modifié pour les éliminer et changer les informations.

Dans les petits caractères ci-dessous la bande-annonce originale qu’ils ont publiée, on pouvait voir que Pragmata, le prochain titre Capcom initialement prévu pour 2022, il était maintenant prévu de sortir en 2023. Cela pourrait signifier qu’à tout moment, l’étude pourrait annoncer un retard. Projet Athia, le projet entre les mains de Square Enix et Luminous Production, Il apparaîtrait également reflété pour janvier 2022.

PlayStation 5 | Sony

D’autre part, la fenêtre de lancement de Kena: Pont des esprits, la livraison d’Ember Lab et l’une des œuvres les plus attendues pour PS5, a été récemment reflétée pour «printemps». Cependant, grâce aux petits caractères de cette bande-annonce, un Mars 2021. Retour serait programmé pour le prochain 19 mars, Solar Ash en juin, Little Devil Inside pour juillet et Stray en octobre de cette année.

Bien qu’il puisse sembler incroyable que de si petits caractères puissent offrir autant d’informations précieuses, Sony n’a pas perdu de temps pour modifier le texte et le remplacer par un autre dans lequel des détails un peu plus généraux sur sa technologie ont été donnés. C’est pour cette raison qu’il est impossible de savoir si cela fait partie de votre emploi du temps de l’année, ou une simple erreur.