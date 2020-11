Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce n’est qu’une question de jours avant que la prochaine génération de consoles ne démarre. Sony est un partisan de la génération de consoles et avec ce changement de génération, la PlayStation 4 passera le relais de la marque à la PlayStation 5, ce qui signifie qu’à terme Sony cessera de prendre en charge son ancienne console. Bien que ce soit quelque chose de naturel, ce n’est pas quelque chose à craindre pour le moment, car Sony a répété qu’il continuerait à prendre en charge son ancienne console.

En faisant le changement de génération, Sony se concentrera sur la PlayStation 5, qui se traduira par un contenu exclusif pour la console. Cependant, Sony avait déjà clairement indiqué qu’il ne négligerait pas sa base d’utilisateurs PlayStation 4 et a récemment approuvé son engagement.

Dans une interview accordée à GamesIndustry.biz, Jim Ryan, responsable de PlayStation, a reconnu l’importance de la base de joueurs de la console de la marque qui a fait ses débuts en 2013 et qui a déjà dépassé les 100 millions de joueurs dans le monde.

“De toute évidence, nos yeux et nos horizons ont été élevés à ce qui est possible avec cette communauté PS4, sur la base de ce que nous avons observé au cours des 6 derniers mois”, a déclaré Jim Ryan, faisant référence à la grande base de joueurs. qui a formé la PlayStation 4 et qui a été beaucoup remarqué pendant les mois de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Sony satisfera les joueurs PlayStation 4

Selon le manager, le stade de la pandémie de coronavirus leur a permis de se rendre compte qu’ils pouvaient garder tous les utilisateurs de PlayStation 4 heureux et divertis et il a montré ce que Sony tentera de faire lorsque la PlayStation 5 sera disponible, maintenant qui sait que cette dernière console est l’endroit où se trouvera l’essentiel de la communauté de la marque dans les années à venir.

«Cela peut être très puissant, car en 2021, 2022… cette communauté PS4 dont nous parlons sera la grande majorité des gens sur PlayStations pendant cette période. Il est essentiel de les divertir et de les garder heureux. Et les 6 derniers mois ont montré que nous pouvons le faire dans une mesure que nous pensions impossible lorsque nous pensions avant COVID », a déclaré Ryan.

Nous vous rappelons que la transition générationnelle ne sera pas aussi marquée, puisque Sony a préparé quelques versions intergénérationnelles. Plus précisément, nous parlons de Sackboy: A Big Adventure et Horizon Forbidden West, qui arriveront également sur PlayStation 4. Malheureusement, d’autres, tels que Ratchet & Clank: Rift Apart et Demon’s Souls, seront exclusifs à PlayStation 5.

Jusqu’à présent, aucune nouvelle version n’a été confirmée qui atteindra également la PlayStation 4 et on ne sait pas quels autres projets Sony a pour continuer à soutenir son ancienne console.

Que pensez-vous des réponses de Jim Ryan? Faites-vous partie de ceux qui resteront sur PlayStation 4 pendant les premières années de la PlayStation 5 sur le marché? Dites le nous dans les commentaires.

Le patron de PlayStation a également mentionné dans une récente interview qu’il estime que l’avenir de la réalité virtuelle dans le divertissement électronique est encore très lointain.

La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions et le 19 novembre, elle sera disponible dans le monde entier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

