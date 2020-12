Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/12/2020 10h59

Au cours des dernières années, nous avons vu Sony amener les propriétés PlayStation vers des supports plus traditionnels. Le film Uncharted et la série The Last of Us en sont des exemples clairs. Lors d’une récente interview, Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures, a révélé que Actuellement, 10 projets cinématographiques et télévisuels sur des propriétés de jeux vidéo sont en cours de développement.

Dans son entretien avec CNBC, Vinciquerra a révélé que au total, trois films et sept séries basés sur les propriétés PlayStation sont en développement. Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune information officielle sur les franchises qui seront utilisées pour ces projets, voici ce qui a été commenté:

«Nous avons un programme au sein de la société appelé One Sony. Nous avons vu beaucoup de choses à cet égard, par exemple le film Uncharted, que nous avons entièrement tourné pendant la pandémie et qui sortira l’année prochaine sur une Playstation IP de Sony. Nous avons 3 films en préparation avec Sony PlayStation IP, et nous avons sept projets télévisuels en préparation avec Sony PlayStation IP. Vous verrez à l’avenir beaucoup plus d’intégration des sociétés Sony. »

De même, Vinciquerra a également mentionné qu’il était sûr que les gens reviendront au cinéma pour voir des films comme Spider-Man 3 et le film Uncharted en 2021, une fois qu’ils se sentent plus en sécurité. Il sera intéressant de voir quels types de jeux sont adaptés au cinéma ou à la télévision.

