04.09.2020 à 14h58

L’univers multimédia de Homme araignée continue de se développer. Récemment, un rapport de Variety a révélé que Sony en est déjà aux premiers stades d’une série d’action en direct axée sur le personnage de Silk, une héroïne d’origine coréo-américaine, pour une plateforme de streaming.

Pour le moment, il n’est pas clairement mentionné où la série sera présentée en première, bien que le rapport indique qu’Amazon négocie fortement pour avoir ce privilège. De même, il est rapporté que Cette société est en pourparlers pour acquérir les droits de transmission des futures séries d’action en direct des personnages Marvel appartenant à Sony.

Quant à l’équipe des coulisses, Variety mentionne que Lauren Moon, une écrivaine américano-coréenne connue pour son travail sur Good Trouble en 2019 et Atypical en 2017, est en pourparlers pour écrire le scénario. De même, Phil Lord et Chris Miller, producteurs de Spider-Man: Into the Spider-Verse, sont désignés comme les producteurs exécutifs de la série avec la productrice de la franchise Spider-Man, Amy Pascal.

En 2018, il a été rapporté que Sony développait un film d’action en direct pour Silk, et il a été confirmé que le personnage apparaîtra dans un spin-off de Spider-Man: dans le Spider-Verse se concentrant sur les personnages féminins de l’univers Spider-Man. . Cependant, pour le moment nous n’avons pas de nouvelles informations sur ces deux projets.

