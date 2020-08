Capture d’écran: Horizon Zero Dawn

Jusqu’à présent, nous avons vu Horizon Zero Dawn et Death Stranding passer au PC, avec des niveaux de succès variables. Mais ils ne seront pas les derniers titres Sony propriétaires à faire le saut, selon le rapport d’entreprise de la société.

Le rapport d’entreprise annuel de Sony a été publié pendant le week-end en Australie et, comme toujours, il couvre la division PlayStation de Sony ainsi que les autres unités de son activité. Naturellement, le coronavirus était un facteur important, Sony estimant une perte de 68,2 milliards de yens (876,3 millions de dollars) de bénéfice d’exploitation uniquement à partir du COVID-19.

Mais le jeu a bien fonctionné pour Sony. L’activité PlayStation génère désormais plus de ventes et de bénéfice d’exploitation que toute autre partie de Sony:

Il y a aussi une petite partie plus bas où Sony estime avoir environ 113 millions d’utilisateurs PSN actifs et 45 millions d’abonnés PS +, tandis que leurs abonnements PS Now tournent autour de 2,2 millions.

Mais naturellement, cela ne suffit pas. Ainsi, dans le cadre de leur plan visant à accroître la rentabilité, Sony vise une croissance des «utilisateurs actifs». Une stratégie pour ce faire consiste à vendre des jeux à des personnes en dehors de la plate-forme Sony, ce qui signifie apporter davantage de titres Sony propriétaires sur le PC:

Les résultats visés comprennent une croissance du nombre d’utilisateurs actifs, une meilleure rétention et un cycle de conversion de trésorerie plus court, à partir duquel on peut s’attendre à une augmentation des flux de trésorerie. Nous explorerons l’expansion de nos titres de première partie sur la plate-forme PC, afin de promouvoir une croissance supplémentaire de notre rentabilité.

Fait intéressant, c’est le PC que Sony a désigné comme un concurrent majeur à court terme. La société a également déclaré que les «acteurs d’autres industries» seraient également un concurrent clé qui forcerait Sony à évoluer davantage:

La concurrence des jeux PC en ligne et des joueurs d’autres industries devrait continuer de s’intensifier. La stratégie de croissance fondamentale sera d’innover et de faire évoluer la plate-forme PlayStation. À cette fin, le SIE a l’intention de faire des investissements proactifs pour renforcer la propriété intellectuelle du contenu et de travailler pour augmenter la valeur de la marque, favoriser les communautés et l’engagement des utilisateurs, tout en améliorant les services DTC qui se rapprochent des utilisateurs.

Cela ne signifie pas que les exclusivités PS5 comme Horizon Forbidden West ou Spider-Man: Miles Morales passeront bientôt sur PC, bien sûr. Sony a déjà été très ouvert sur la force des exclusivités pour consoles, et cela ne changera pas à l’avenir. Mais cela signifie que la société réfléchit probablement à la façon dont des titres comme Spider-Man ou God of War peuvent avoir une seconde vie – et des ventes.

Je ne serais donc pas surpris si nous voyions une cadence plus régulière pour les jeux PS5 se développer dans les années à venir. Avec Death Stranding et Horizon: Zero Dawn atteignant le sommet du marché Steam en juin et juillet respectivement, Sony doit sûrement aimer ce qu’ils voient.

Vous pouvez lire le dernier rapport d’entreprise de Sony ici.

