LEGO Star Wars: La saga Skywalker est de retour à la joie de tous ces fans qui ont attendu un an des nouvelles du jeu. A cette occasion, son retour est dû à la présentation de son premier trailer jouable lors de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2020.

Comme vous l’avez vu dans la bande-annonce, ce nouvel opus, en plus d’être le plus ambitieux à ce jour, est un voyage à travers les neuf films numérotés de Star Wars, tous appartenant à la saga Skywalker, et il nous donnera un cadeau allant de la possibilité de parcourir les rues de Coruscant au fait de jouer en tant que Maître Jeddi Yaddle.

En plus de cela, l’essence est maintenue en termes de sens de l’humour, quelque chose d’assez représentatif de tous les LEGO Star Wars, et il est confirmé que le jeu aura des voix. Malheureusement et en mettant la note négative, nous avons le fait que le jeu a été vu reporté au printemps 2021. Une honte, bien que quelque chose que nous devons comprendre en raison de la situation difficile que traverse le monde.

LEGO Star Wars: La saga Skywalker Il peut être apprécié sur Nintendo Switch dans les formats physiques et numériques. Pour le moment, on ne sait toujours pas si le jeu aura des personnages DLC ou une édition spéciale, mais en tenant compte du fait qu’il y en aura près de 500 personnages jouablesOui, cela peut ne pas être entièrement nécessaire.

Sera-ce le jeu qui unit les fans de la trilogie originale, des suites et des préquelles? esperons-le.

