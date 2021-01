ThinkingStars et Lightning Games veulent améliorer et peaufiner le jeu.

La esthétique cyberpunk vivre un âge d’or dans le monde des jeux vidéo et ces derniers temps, nous avons eu deux grandes sorties avec ce thème: Ghostrunner et Cyberpunk 2077. Un autre jeu qui devait rejoindre la fête était ANNO: Mutationem, le jeu de studio ThinkingStars. Maintenant, après une déclaration officielle, nous savons que ce ne sera pas comme ça.

Nous ne voulons pas lancer le jeu tant que nous n’avons pas l’impression qu’il est prêt; nous prévoyons d’améliorer l’expérience ThinkingStarsPour terminer l’année 2020, l’étude ThinkingStars et l’éditeur Jeux de foudre a annoncé que la sortie d’ANNO: Mutationem est reporté au troisième trimestre 2021, nous devrons donc encore attendre pour en profiter. Le titre est un jeu de action et aventure avec des graphismes 2.5D très frappants, avec un système de combat en temps réel et une esthétique cyberpunk.

Le jeu vidéo il a été possible de prouver à différentes périodes sur Steam et sa démo a donné un petit aperçu de son histoire et du développement du jeu, qui comportera liberté de mouvement pour une partie de la ville dans laquelle l’action se déroule. De plus, vous aurez différents acteurs et des missions secondaires, il peut donc s’agir d’un jeu vidéo intéressant pour les amoureux du genre.

Le retard est principalement dû à l’étude veut améliorer et polir le jeu: “C’est un décision difficile, parce que nous aimons le jeu et que nous avons hâte que les joueurs mettent la main dessus, mais nous ne voulons pas lancer le jeu avant sentons que c’est prêt. Nous prévoyons d’améliorer l’expérience de jeu, ce qui signifie qu’une grande partie du contenu sera jalonné et poli“.

De plus, l’étude en profitera pour préparer le jeu pour le nouvelle génération, qui a également confirmé que le titre sortira sur PlayStation 5. Donc, en plus de la nouvelle console Sony, sortira sur PS4 et PC. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu vidéo, vous pouvez revoir l’une des bandes-annonces du titre dans laquelle il a montré toute son action débridée.

