Le jeu vidéo de Yu Suzuki a été lancé en exclusivité sur PC pour l’Epic Games Store il y a un an, provoquant une grande controverse.

Le 19 novembre sera un an depuis le lancement de Shenmue 3 sur PS4 et sur PC via Epic Games Store à l’aide d’un exclusivité temporaire très critiquée à l’époque par certains de ses mécènes sur Kickstarter, ce qui a obligé les responsables du jeu vidéo d’action à rembourser leurs contributions. Et ce sera le 19 novembre lorsque les utilisateurs pourront enfin jouer à la production sur Steam.

Ys Net a confirmé la nouvelle à travers une brève déclaration sur Kickstarter, expliquant que les clients qui l’ont spécifié à l’époque pourront bientôt récupérer leurs codes de récompenses et découvrir sur la plateforme Valve si cela valait la peine d’attendre pour vivre l’histoire par Ryo Hazuki, un expert en arts martiaux japonais de 18 ans désireux de se venger de la mort de son père.

Shenmue 3 n’a pas reçu d’éloges lors de sa sortieShenmue 3, au-delà de la polémique pour sa première sur l’Epic Games Store, n’a pas suscité beaucoup d’enthousiasme auprès de la presse spécialisée une fois arrivé dans les magasins. En ce sens, le jeu vidéo a actuellement une valorisation moyenne de 67% dans sa version pour PS4, 69% dans son édition pour PC. Le collègue Toni Piedrabuena a placé son analyse de Shenmue 3 publiée dans 3DJuegos dans ces marges, affirmant que ses bonnes intentions ne parviennent pas à cacher ses défauts. “Un jeu vidéo volontairement anachronique, pas sympa pour la nouvelle génération de joueurs qu’ils peuvent venir et que le passionné de saga propose une intrigue décevante basée sur la poursuite de petits voyous, l’obtention de grosses sommes d’argent à avancer et un RPG fade et un système d’alimentation qui allonge artificiellement la durée du jeu “, a-t-il estimé dans votre moment.

Malgré tout cela, les plans pour l’avenir de la franchise se poursuivent, soit avec un quatrième opus plus accessible, soit pour une adaptation d’anime. Vos annonces vont-elles générer autant de buzz que la présentation de Shenmue 3 reçue? Rappelons-nous que Shenmue 3 était l’un des Kickstarter les plus réussis de la plateforme.

