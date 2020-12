Les auteurs d’Assassin’s Creed Odyssey se tournent vers la mythologie grecque pour leur nouvelle aventure.

Que Immortals Fenyx Rising a été fortement influencé par The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’est un secret pour personne, mais dans quelle mesure le nouveau jeu est-il similaire à Ubisoft Québec avec le titre Nintendo incontournable? Le célèbre portail Gamespot a réalisé une vidéo dans laquelle il met les deux productions face à face, montrant les abondantes similitudes qui existent entre les deux titres.

C’est formidable d’être comparé à Breath of the Wild. C’est considéré comme un chef-d’œuvre et c’est un jeu fantastique Scott PhillipsCela ne devrait pas être une surprise étant donné que l’équipe derrière Immortals Fenyx Rising était déjà flattée par les comparaisons avec Zelda: Breath of the Wild. “Je pense que chaque fois que vous créez un jeu, ils vont vous comparer à autre chose, parce que toute création de jeu, toute création artistique, toute création est … vous savez, vous construisez sur ce que vous savez, et vous créez quelque chose de nouveau”, le réalisateur d’antan Gods & Monsters a déclaré à 3DJuegos.

Cette vidéo montre des actions telles que l’escalade, l’apprivoisement d’animaux, le blocage et l’esquive au combat, le tir à l’arc, ainsi que les énigmes que nous trouvons dans les deux aventures, entre autres détails. Il mentionne également des aspects tels que la nécessité de vaincre quatre puissants boss finaux pour se battre avec le dernier grand ennemi de l’aventure, ou la conception de la carte elle-même avec les indices sur les endroits que nous pouvons visiter.

Chez 3DJuegos, nous sommes ravis des derniers travaux des auteurs d’Assassin’s Creed Odyssey comme nous vous le disons dans notre analyse d’Immortals Fenyx Rising, dont nous parlerons bientôt également de sa version correspondante sur Nintendo Switch.

