Bienvenue dans Morning Music, le lieu de rencontre quotidien de Kotaku pour les amateurs de jeux vidéo et les sons cool qu’ils produisent. Aujourd’hui, nous vérifions Soul Edge, qui a lancé la série Soulcalibur et, avec un total de trois bandes sonores intégrées, peut-être le port d’arcade le plus luxueux jamais produit par Namco.

L’une des joies de l’ère PlayStation est venue des incroyables ports arcade-to-home de Namco, qui, sur une période d’environ cinq ans, ont établi de nouvelles normes en matière de précision et de valeur ajoutée. À vrai dire, les jeux d’arcade fonctionnaient essentiellement sur le matériel PlayStation eux-mêmes, de sorte que la vraisemblance de leurs ports d’origine avait du sens. Mais avec les extras, Namco a vraiment tracé des pistes.

Bien que n’étant pas le meilleur combattant 3D, Soul Edge (Soul Blade in the West / longplay) expérimental et basé sur des armes de 1995 a justifié son existence avec des visuels 3D séduisants (étapes polygonales! Traînées de lumière d’armes!), De nouveaux systèmes de combat et une esthétique sans vergogne dramatique . La conversion PlayStation de 1996 n’a fait que l’améliorer, avec la meilleure intro animée par CG jamais vue, le premier «mode mission» de style aventure dans un jeu de combat, et non pas une, pas deux, mais trois foutues bandes sonores … un niveau d’excès Namco n’atteindrait plus jamais tout à fait.

Le jeu d’arcade original OST (playlist / VGMdb) de Soul Edge était principalement l’œuvre de Takayuki Aihara de Namco, qui, entre Soul Edge, la série Street Fighter EX et le travail de remix en cours, allait devenir l’un de mes compositeurs de jeux préférés de la fin des années 90 et des années 90.

Écoutons:

Namco / LarsAlexandersonSH (YouTube)

La bande originale d’Aihara est un embarras de richesses, avec des thèmes merveilleux et évocateurs pour chaque combattant qui dépeignent une scène séduisante d’aventure débordante du XVIe siècle. S’il y a un morceau qui capture le balayage épique de la série Soul, c’est l’héroïque « The Wind and Clouds » de Mitsurugi. Des points culminants similaires sont l’éclectique « Future Dancin ‘ » de Taki, les fusillades chorales de « Soul and Sword » de Siegfried, « Dragon’s Call » de la scène époustouflante du radeau de Li Long, l’énergique et ludique « Khaduri » de Seung Mina et le romantisme aventureux de Rock » Souviens-toi du continent. »

Ce n’est cependant que le début. Ensuite, il y a la bande-son arrangée (playlist) du port PlayStation, qui n’a jamais vu de sortie d’album:

Namco / ShadowGeistZero (YouTube)

Mêmes mélodies que l’OST, mais maintenant avec des synthés de meilleure qualité et des arrangements parfois légèrement augmentés. J’avais l’habitude de toujours utiliser cet AST par défaut, mais en écoutant « The Wind and Clouds » maintenant, je sens qu’il perd une partie de la puissance et de l’urgence de la piste d’arcade. Je pense que c’est peut-être vrai dans tous les domaines, mais les orchestrations se portent mieux dans des morceaux moins explosifs comme «Khaduri». «Future Dancin» bénéficie de percussions et de flûte plus cool, «The Gears of Madness» de Voldo est un tirage au sort, les avantages «Heavenly Engage» de Sophitia, tout comme «Soul and Sword» de Siegfried et «Bravely Folk Song» de Cervantes. Le nouveau «Continent des souvenirs» a aussi ses charmes. Dans l’ensemble, c’est très cool d’avoir le choix entre les deux versions.

Mais il y a aussi la formidable troisième bande-son, intitulée Khan Super Session (playlist / VGMdb / critique). Pas d’hyperbole, je pense que Khan est l’une des meilleures bandes sonores de jeu jamais, ou du moins, exactement à mon goût. Khan, le groupe, était un ensemble de quatre personnes qui semblait se réunir uniquement pour cet album, qui semblaient être très amusants lors d’une fête. Si nous étions limités à attribuer à Khan un seul genre, la «fusion mondiale» pourrait suffire. Mais c’est vraiment un pot-pourri stylistique débordant d’idées qui couvrent le rock, le jazz fusion, l’asiatique traditionnel, la techno et plus encore. Écoutez:

Namco / LarsAlexandersonSH (YouTube)

Bien qu’elles soient toujours liées à des personnages, les compositions ne ressemblent guère à celles d’Aihara. C’est un peu comme des chansons d’image sans paroles, véhiculant une certaine notion du personnage d’un combattant donné. Ce qui est cohérent, c’est la grande musicalité de Khan et le fait que la plupart de leurs morceaux ont des progressions fantastiques, emmenant l’auditeur dans des voyages revigorants et inattendus pendant environ quatre minutes.

Points forts? Après un peu de répétition d’intro, le thème du boss hard-rock « Doubtful Judgment » offre un aperçu émouvant (jeu de mots non prévu) de ce qui va arriver. « The Edge of Soul » est la version étendue de la chanson ringarde mais adorablement médiatisée de l’incroyable séquence d’intro du jeu. Le « Hagakure » de Mitsurugi est superbe, en particulier lorsque la flûte shakuhachi revient magnifiquement à 2:55. « A Haunting Wind » de Taki est un jam à part entière, « Moonlight Shadows » de Li Long explore une belle mélodie aux sonorités chinoises et « A Mediterranean Call » de Sophitia jouit de belles voix féminines. L’album se termine par la chanson de fin «Our Way Home», une dernière tranche agréable de cheddar émotionnel des années 90.

Un de mes amis au lycée, un mec vraiment gentil, a fait la tête d’un groupe punk, et je lui ai joué une fois à Khan Super Session. Il détestait ça, une première leçon dont les goûts peuvent à la fois varier et être inexplicables. Mais pour moi, la bande-son combinée et ridiculement triplée de Soul Edge est le meilleur son de Soulcalibur – c’était aussi la dernière implication d’Aihara dans la série – et Khan Super Session en particulier est un délice.

C’est tout pour la musique du matin d’aujourd’hui! Bonne merde, oui? Je le pense! Ahh, admettre sans ironie que vous aimez une chose peut vous sentir si vulnérable. Quoi qu’il en soit, j’espère que vous l’aimerez aussi! Parlons de la musique de la série Soul, de cette intro incroyable et de notre journée à venir. À la prochaine!