Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a près de 4 mois, le développeur et distributeur Bandai Namco a annoncé l’arrivée de Setsuka via DLC sur Soulcalibur VI. La société a eu une autre surprise pour cette année, qui compléterait le contenu de la saison 2 du titre de combat, qui est sur le marché depuis quelques années. Le développeur a révélé aujourd’hui que 2 nouveaux DLC arriveront avant 2021 et que l’un d’entre eux mettra en vedette l’un des guerriers originaux de la série Soul.

Bandai Namco a dévoilé les DLC 13 et 14 dans le cadre d’un tournoi majeur en ligne Soulcalibur VI. Le principal est le DLC 13, avec Hwang, l’épéiste qui a fait ses débuts dans Soul Edge (précurseur de Soulcalibur) et qui est depuis apparu dans la franchise Soul. Cependant, il n’était plus jouable depuis Soulcalibur III.

L’épéiste royal secret Hwang fera le luxe de son style de combat à l’épée longue en combinaison avec les 6 arts célestes et avec lui dans le DLC 13 viendra le STORY: Soul Chronicle et les options de création. Bandai Namco a partagé une bande-annonce montrant le retour de ce légendaire épéiste coréen, qui est entré en action après avoir vu que Seong Mi-Na était en danger.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Bud Light a sorti une console qui vous permet de jouer à Soulcalibur VI tout en gardant quelques bières froides.

Nouveau contenu de personnalisation et mise à jour gratuite à venir sur Soulcalibur VI

En outre, le Jeu de création de personnage F, qui portera de nouvelles pièces de personnalisation pour les combattants originaux, et sera inspiré par l’univers TEKKEN.

Si vous êtes intéressé par tout le contenu que Bandai Namco vient de révéler, sachez que vous pouvez l’obtenir via le Season Pass 2 en échange de 33,99 $ USD, qui comprend également les ajouts qui ont été apportés au jeu dans la saison en cours, tels que le personnages Hilde, Haohmaru et Setsuka.

En revanche, si vous souhaitez acheter les pièces personnalisables ou simplement le nouveau combattant, nous vous rappelons que les ensembles cosmétiques coûtent entre 3,99 $ USD et 5,99 $ USD; Au lieu de cela, les nouveaux personnages sont généralement au prix de 5,99 USD, selon Siliconera.

Comme lors des occasions précédentes, il y aura également une mise à jour gratuite du contenu, qui comprendra la nouvelle scène Motien Pass-Ruins, des accessoires pour le costume classique de Seong Mi-Na et de nouveaux épisodes de Mitsurugi et Nightmare. Tout ce nouveau contenu sera disponible à partir du 2 décembre prochain.

Nous vous laissons avec la bande-annonce de révélation.

Vous attendiez-vous à voir revenir Hwang? Est-ce votre personnage préféré? Dites le nous dans les commentaires.

Soulcalibur VI est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2