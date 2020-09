Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Oddworld: Soulstorm était présent à la présentation de Sony axée sur PlayStation 5 en juin et il a été révélé que le jeu arriverait sur la nouvelle génération de consoles et qu’il serait temporairement exclusif à PlayStation. Eh bien, dans la nouvelle présentation de Sony, le titre avait un espace pour présenter un nouveau gameplay qui montre comment il bénéficiera de la puissance de la PlayStation 5.

Le développeur Oddworld Inhabitants a annoncé qu’Oddworld: Soulstorm aura quelques améliorations sur PlayStation 5. L’une des plus importantes est que le gameplay sera enrichi grâce aux avantages du contrôle DualSense de nouvelle génération. Selon les détails, les joueurs pourront ressentir les palpitations d’Abe et même les déclencheurs offriront plus de résistance dans des situations difficiles.

Une autre fonctionnalité que le jeu utilisera est l’audio 3D que fournira la PlayStation 5, ainsi que les réalisations techniques qui permettront de représenter une fidélité graphique étonnante, que l’on peut remarquer dans les environnements «2.9D», tels que les nouveaux George, Sorrow Valley et Feeco. Dépôt.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un autre jeu qui sera également temporairement exclusif à PlayStation sur consoles est Five Nights at Freddy’s: Security Breach.

Oddword: Le gameplay de Soulstorm sera très profond

De plus, dans ce nouvel opus, il y aura un système de fabrication et d’économie à partir duquel vous devrez aider à obtenir des objets qui vous aideront à vous échapper avec vos amis, vous devrez donc rechercher du butin et accéder à des routes dangereuses afin d’obtenir le article souhaité.

Le joueur devra également prendre en compte leurs décisions, car elles auront des répercussions sur les pouvoirs spirituels d’Abe, ce qui sera essentiel pour que ses compagnons Mudokons suivent.

La présentation n’a pas révélé la date de sortie d’Oddworld: Soulstorm, ni pour combien de temps il sera temporairement exclusif à PlayStation 4 et PlayStation 5 sur consoles. Cependant, le développeur prévoyait que « très très bientôt » partagera la date de sortie.

Nous vous laissons avec la bande-annonce, qui vous permet également de voir Molluck.

Qu’avez-vous pensé de l’avance? Êtes-vous excité pour le prochain épisode de la série Oddworld? Dites le nous dans les commentaires.

Oddworld: Soulstorm est désormais confirmé pour ses débuts sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (via Epic Games Store). Bien qu’il n’ait pas été révélé exactement quelles autres consoles il atteindra également, il est prévu qu’il arrivera sur Xbox One, Xbox Series S et Series X. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.

