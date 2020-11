Souris Razer Mamba Elite à 55 euros, 30% de réduction sur notre offre vedette de la semaine

C’est une souris complète et fonctionnelle qui bénéficie désormais d’une remise importante.

Peut-être à un moment inhabituel de la semaine, compte tenu du moment où nous publions habituellement cette section, nous voulions revenir une fois de plus avec l’offre vedette de la semaine; cette fois, pour parler d’un périphérique PC qui, à nos yeux, répond à toutes les exigences pour faire partie de nos recommandations habituelles. Nous parlons de Razer Mamba Elite, une souris de bureau de la marque de la vipère verte qui se distingue par son apparence, son capteur et une ergonomie particulière qui en feront une bonne option si notre main s’adapte à sa forme. Actuellement, il est d’environ 55 euros, un prix bien inférieur aux 79 euros qu’ils demandent normalement.

Quand on parle d’un ergonomie particulière Dans ce modèle, on ne le fait pas car il a une forme bizarre par rapport à ce que l’on peut normalement trouver sur le marché des souris de bureau, mais parce que nous avons le Deathadder comme référence ergonomique dans la marque, et comme modèle symétrique le Viper, le Mamba il est à mi-chemin entre les deux propositions, étant une souris destinée aux mêmes fins et styles de jeu; avec un repos relativement élevé dans sa zone centrale qui rend cette souris un modèle idéal pour les poignées à griffes.

En creusant un peu plus profondément dans les matériaux de construction et son capteur, la surface sur laquelle ce modèle est construit est plastique mat texturé, comme d’habitude dans les modèles de la société Viper, mais avec l’ajout de zones caoutchouteuses pour une meilleure adhérence latérale. Son capteur, le PMW 3390, est l’une des références habituelles des modèles haut de gamme, avec d’excellentes performances. C’est une pensée de souris, principalement, pour une utilisation en FPS, quelque chose que nous pouvons facilement vérifier grâce à son poids ou à l’emplacement et au nombre de boutons programmables; donc le modèle est préconfiguré avec un faible DPI, mais il est parfaitement configurable via logiciel.

Dans tous les cas, pour son prix actuel il est difficile de trouver une souris sur le marché avec un meilleur capteur que ce Razer Mamba Elite, étant son prix d’origine de près de 80 euros, le principal facteur pour ne pas recommander son achat dans un état normal, puisque dans cette gamme de prix nous trouvons des options intéressantes; Mais pour les 55 euros qu’il coûte actuellement, nous pensons que c’est une option des plus intéressantes.

Acheter Razer Mamba Elite pour 55 euros

En savoir plus sur: Mice, Deal of the Week, Deals et Razer.

