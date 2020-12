Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/12/2020 10h35

Aujourd’hui, c’est le 24 décembre, la veille de Noël, l’un des jours les plus heureux de l’année. De cette façon, le Magasin de jeux épiques a décidé de donner l’une des expériences les plus déprimantes de l’industrie du jeu vidéo. C’est comme ca, dès maintenant, vous pouvez entrer dans le magasin numérique et entrer à l’intérieur.

Dans le cadre de la promotion de fin d’année, l’Epic Games Store offre chaque jour différents jeux. Cette fois, nous avons l’opportunité d’ajouter Inside, un jeu de plateforme 2.5D des esprits créatifs que Limbo nous a donnés, à notre PC. Cependant, vous n’avez que jusqu’au 25 décembre à 10h00 (heure du Mexique) pour réclamer ce titre. Vous pouvez télécharger Inside sur votre PC ici.

Inside a été développé par Playdead et sorti en 2016 pour PS4, Xbox One et PC. En 2017, nous avons vu une version mobile, et en 2018, il est arrivé au Switch. Pour le moment, on ne sait pas quel sera le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store, mais les rumeurs suggèrent que ce sera My Time in Portia. Nous ne pouvons qu’attendre demain pour le savoir.

Via: Epic Games Store

