le nouveau contrôleur PlayStation 5, DualSense, a gagné l’approbation des utilisateurs malgré un changement significatif par rapport à DualShock, l’une des manettes de jeu les plus emblématiques de l’histoire des jeux vidéo. Parmi ses nouveautés, on retrouve l’utilisation du technologie haptique, une design complètement renouvelé et même un microphone beaucoup plus efficace que celui vu dans DualShock 4.

Justement, le microphone est devenu l’un des éléments différenciants de DualSense et cela a donné beaucoup à parler ces dernières heures. Et c’est que ce que beaucoup sauront sur le périphérique est le activation du microphone par défaut une fois que nous obtenons un trophée dans n’importe quel jeu PlayStation 5.

Un utilisateur via Reddit a montré une vidéo amusante qui est rapidement devenue virale. On y voit le moment exact où il bat l’un des derniers boss de Remake de Demon’s Souls. Cependant, et ce sur quoi personne ne comptait, c’est que lorsque le trophée à l’écran sautait après avoir terminé la bataille, le microphone capturait également la joie et donc le cri de joie du joueur.

«La première fois que je joue un Souls. Je ne savais pas que la PS5 enregistrait l’audio de votre micro à chaque fois que vous remportiez un trophée. Oups ‘, a souligné l’utilisateur dans le forum populaire et dont la vidéo dépasse déjà le chiffre de 54 000 votes positifs. Si vous ne voulez pas que votre PlayStation 5 capte l’audio du microphone, il vous suffit d’accéder aux paramètres de votre console. Une autre option, beaucoup plus rapide, consiste à couper le microphone via le bouton lui-même sur le DualSense.

Demon’s Souls Remake est l’un des meilleurs jeux vidéo de 2020 et sans aucun doute un candidat parfait pour sortir notre toute nouvelle PlayStation 5. Classé par beaucoup comme le premier jeu de nouvelle génération, Bluepoint a non seulement conservé l’essence du jeu original développé par From Software en 2009, mais a également mis de côté suffisamment de changements et Des améliorations jouables pour rendre l’expérience beaucoup plus accessible aux nouveaux arrivants.