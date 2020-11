Cela fait presque quarante-deux ans que Toshihiro Nishikado a créé Space Invaders, l’un des premiers jeux vidéo et la première référence du genre arcade de Matamarcianos, ou shoot’em up, qui au fil des décennies a eu beaucoup d’adeptes, de versions, de mentions dans différents Médias et titres inspirés par celui-ci, sous le simple principe de mettre fin aux vagues d’extraterrestres envahisseurs guerriers et de sauver la Terre de leur invasion. Taito est la société qui a ses droits et au fil des ans, elle a continué à publier de nouvelles versions, des remakes et des redémarrages de l’original, créant l’une des plus anciennes sagas de l’industrie du jeu vidéo. Et bien sûr, il y a tellement de titres qui ont atterri dans les générations successives de consoles, que de temps en temps, ils jouent une compilation pour se souvenir de ceux qui ont le plus impacté, alors nous avons Space Invaders Forever, la collection qui rassemble les trois derniers épisodes de la saga, et qui prévoit de visiter la console Joy-Con ensuite 11 décembre, comme l’ont confirmé les sociétés Taito et ININ Games.

Bande-annonce de Space Invaders Forever (Nintendo Switch)

Allumer le fusible pour une révolution du jeu. Space Invaders est sans aucun doute l’un des jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps et a été la rampe de lancement de la révolution du jeu vidéo. La mécanique du jeu et sa conception en font un jeu qui englobe tout ce qu’il y a de mieux. Les jeux suivants font partie de la collection Space Invader Forever: Space Invaders Extreme

Space Invaders Extreme est arrivé pour envahir les consoles avec des graphismes et un son interactifs grandement améliorés pour une nouvelle expérience immersive! Emballé avec des visuels dynamiques et une bande-son vibrante. Space Invaders Extreme comprend 16 étapes, remplies d’envahisseurs sournois et de combats de boss diaboliques. Pratiquez des étapes individuelles en Free Play, puis augmentez votre score à de nouveaux sommets en mode Arcade! Pouvez-vous trouver tous les innombrables bonus cachés? Bienvenue dans la nouvelle invasion! Space Invaders Gigamax 4 SE

Enfin disponible pour les consoles dans le cadre de la collection Forever. Faites équipe avec jusqu’à trois amis pour éliminer les envahisseurs et terminer les étapes le plus rapidement possible. Cette nouvelle expérience coopérative à 4 joueurs propose de nouveaux scénarios, astuces et nouvelle musique écrite par l’équipe de son interne de Taito, Zuntata. Voir également Arkanoid contre Space Invaders

Arkanoid vs. Space Invaders est l’union parfaite de deux Arcade Kings. Deux des séries de jeux vidéo les plus emblématiques et appréciées de Taito s’affrontent sur console, combinant des éléments des deux classiques d’arcade. Les joueurs contrôlent le bateau à rames Arkanoid Vaus pour vaincre les vagues de Space Invaders. Terminez les 150 étapes avec vos compétences et débloquez 40 personnages différents de l’héritage de Taito. Chaque personnage a des capacités uniques – utilisez plus de 20 capacités différentes, y compris des power-ups et un feu protecteur. Êtes-vous prêt à vaincre les énormes boss de 3D Invader et à sauver la galaxie?

La source

en relation