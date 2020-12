Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/12/2020 15h00

Comme vous le savez, Warner Bros. travaille sur Space Jam: un nouvel héritage, une suite du classique des années 90 avec Michael Jordan. Maintenant, il a été révélé qu’un jeu de ce titre arrivera sur Xbox en 2021. La chose intéressante à ce sujet, c’est que vous pouvez être responsable de ce titre et que vous n’avez pas besoin de savoir programmer.

Xbox a créé un concours dans lequel vous pouvez soumettre votre idée pour un jeu Space Jam: A New Legacy de style arcade, auquel tout le monde peut participer, y compris les utilisateurs du Mexique et d’Amérique latine. À partir d’aujourd’hui, le 14 décembre, et jusqu’à l’avant-dernier jour de l’année, le 30 décembre, toute personne de 14 ans et plus peut soumettre ses idées pour un titre pour cette bande sur ce site. Il vous suffit de vérifier les règles du concours, sélectionner le genre du jeu vidéo avec une image clé et développer l’idée en moins de 500 mots.

Au total, deux gagnants seront sélectionnés, qui recevra une Xbox Series S personnalisée, aura l’occasion de voir Space Jam: A New Legacy en privé avec leurs amis et leur famille, ils recevront des produits officiels de cette bande, et bien plus encore. De même, ce jeu sera disponible en récompense pour les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate en 2021.

En dehors d’une fenêtre 2021 Pour le moment, la date de sortie de Space Jam: A New Leagcy est inconnue. Dans des sujets connexes, le synopsis supposé de cette bande a été divulgué.

Via: Xbox

