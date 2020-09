Filtrée dans son intégralité puis confirmée par Microsoft, la Xbox Series S est la console la plus abordable de la nouvelle génération. Et bien que nous attendions de connaître les prix de la Xbox Series X et de la PS5, tout semble indiquer que le modèle Microsoft sera la passerelle parfaite pour jouer aux titres de la nouvelle génération de consoles, bien qu’avec quelques mais .

Et c’est que bien que les rumeurs aient indiqué que la Xbox Series S serait la version numérique du X, la vérité est qu’il s’agit d’une console totalement nouvelle, dans la gamme de la série nouvelle génération de Microsoft et que, sur papier, offrira les mêmes options de compatibilité et d’expérience d’utilisation du X, mais destiné aux utilisateurs qui ne veulent pas du dernier des derniers.

Xbox Series S: Spécifications techniques

En ce sens, la Xbox Series S est totalement numérique, sans disque physique, même si elle exécutera tous les jeux Xbox Series X avec les seules limitations imposées par ses spécifications techniques. Pour le joueur, tout semble indiquer qu’il n’y aura pas de différence lors de la lecture d’une console à une autre, à l’exception de deux problèmes fondamentaux: les jeux de la série S seraient Mise au point à 1440 à une résolution de 120 ips avec prise en charge limitée du lancer de rayons tandis que le X offrirait 4K à des images élevées et prendrait en charge le lancer de rayons complet. Bien sûr, il offrirait du 4K pour les vidéos et du haut de gamme pour les jeux.

Les spécifications de la Xbox Series S divulguées suggèrent ce qu’elles incluraient un processeur 8 cœurs 3 Ghz basé sur l’architecture AMD Zen 2 avec un GPU RDNA2, offrant 4,2 téraflops avec 20 CU (contre 12 TFLOPS avec 36 CU du X) et 7,5 Go de RAM GDDR6.

Comme la PS5 entièrement numérique, la Xbox Series S n’inclurait pas de lecteur de disque optique mais offrirait un disque dur SSD NVMe qui, avec les modifications du système et le matériel personnalisé de Microsoft, lui permettrait d’offrir toutes les options disponibles dans le X, en tant que jeu instantané, en plus d’être rétrocompatible avec les mêmes options que sa sœur aînée, axé sur un public plus exigeant à la recherche des derniers jeux vidéo, mais dont l’expérience de base semble-t-il ne dictera pas grand-chose.

La Xbox Series S arrive le 10 novembre au prix de 299 euros / dollar.