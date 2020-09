Le genre battle royale est l’un des plus populaires aujourd’hui, avec des titres de différentes propositions qui nous garantissent de profiter des meilleures expériences. Nous ne nous rencontrons pas seulement Fortnite: Battle Royale, le titre à succès d’Epic Games, mais nous avons également une bonne base de titres qui sont arrivés au fil du temps, tels que Les gars de l’automne, l’une des plus grandes révolutions avec Spellbreak.

Le titre de sorciers et de magie prépare toujours sa première mais, lors de sa phase bêta, il a réussi à capter l’attention des joueurs du monde entier. Pour cette raison, avec une première de plus en plus rapprochée, il n’est pas étonnant que le studio en charge de sa création ait été encouragé à révéler certains points qui nous seront présentés lors de sa grande arrivée, tels que c’est un jeu gratuit parfait.

Spellbreak | Prolétariat

Selon ses propres créateurs, il s’agit d’une expérience de bataille royale fantastique qui présente un combat magique mettant en vedette le lancer de sorts et qui, à notre disposition, mettra toutes sortes de ressources magiques. D’autre part, ils ont précisé qu’il s’agit d’un business model gratuit qui, oui, présentera des micropaiements pour des objets esthétiques et que ajoutera un jeu multiplateforme.

Si tout ce qui précède semble être une excellente opportunité de jouer, sachez que Spellbreak sortira le 3 septembre sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. Tout cela avec le format spectaculaire d’une bataille royale qui, en plus, nous présentera une histoire sous des missions qui sont encadrées dans un système de chapitres que nous devons surmonter pour progresser.