Comme le dit Paula García d’Eurogamer, “Spelunky est le jeu qui a influencé le jeu auquel vous jouez et vous ne le savez pas.” Et ce n’est pas un non-sens. Le jeu original est un classique culte indépendant très important, non seulement pour les jeux indépendants et les roguelites en général, mais pour une énorme liste de jeux. Le travail de Derek Yu a attiré l’attention des joueurs et cela se reflète dans d’innombrables autres œuvres au niveau de la mécanique et du design. Et je ne parle pas exclusivement de sa difficulté. Et heureusement, nous pourrons profiter à la fois de l’original Spelunky et Spelunky 2 sur Nintendo Switch l’été prochain.

Nintendo Switch vient de trouver deux trésors avec Spelunky et Spelunky 2

Il y aura ceux qui pensent qu’il n’y a aucune raison de lancer le Spelunky original avec la suite également confirmée pour l’hybride Nintendo, mais en réalité il y en a. Spelunky 2 étant une suite suppose à plusieurs reprises, y compris la difficulté, que vous jouez au premier opus depuis de nombreuses années. Alvaro Arbonés a commenté sur le podcast Checkpoint que “Spelunky serait Super Mario Bros. et Spelunky 2 serait l’équivalent de Super Mario Bros. The Lost Levels” lors de la définition du saut en difficulté et du design entre l’un et l’autre. Les deux jeux sont des roguelites, les mécanismes sont les mêmes et la grande majorité des éléments sont très similaires dans les deux jeux, mais la suite est préférable de venir avec des devoirs.

Voir également

Le premier opus avait déjà une version sur consoles portables, pour être plus précis sur Playstation Vita. La console Sony étant déjà plus qu’abandonnée, la décision de publier les deux livraisons sur Nintendo Switch était la plus évidente. Malheureusement, il faudra attendre l’été 2021 pour pouvoir les déguster et j’oserais dire qu’ils sortiront le 15 septembre, puisque c’est à l’époque du lancement sur Playstation 4 il y a un an et l’exclusivité se terminera probablement alors.

La source

en relation