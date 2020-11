Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des paris de Sony pour conquérir le public dans la nouvelle génération de consoles était le DualSense, un contrôleur pour PlayStation 5 qui utilise le retour haptique et les déclencheurs de résistance pour offrir une expérience plus immersive. Alors que la Xbox était plus traditionnelle dans son approche du contrôle, le patron de la société Phil Spencer applaudit ce que Sony a fait.

Dans une récente conversation avec The Verge, Phil Spencer a parlé du DualSense. Là, il a précisé qu’il applaudissait ce que Sony avait réalisé avec son contrôle pour PlayStation 5 et avait laissé les portes ouvertes pour apprendre ce que faisait la PlayStation.

«J’applaudis ce qu’ils ont fait avec le contrôle, pas vraiment pour; eh bien, je ne devrais pas dire non pas pour les détails du contrôle, mais pour plus de détails sur le contrôle.

Je pense que tout le monde dans l’industrie devrait apprendre les uns des autres et de l’innovation que nous apportons, que ce soit dans les modèles commerciaux de distribution comme le Game Pass ou la technologie du contrôleur, ou ce que la Wii a fait à l’époque, ce qui a clairement eu un impact. impact sur nous, nous avons donc fait le Kinect et Sony a fait le mouvement. “

Nous pourrions voir des éléments du DualSense dans les futurs contrôleurs Xbox

Spencer a poursuivi cette idée en soulignant que tout le monde dans l’industrie devrait analyser les technologies les plus intéressantes et en apprendre davantage à leur sujet. Ceci pour savoir quelles sont les choses qui deviennent populaires que le public recherchera dans les futurs appareils.

Avec cela, ils ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à apprendre de DualSense et d’autres technologies pour offrir le meilleur aux consommateurs Xbox. Que si, d’abord, ils doivent voir que ce sont des caractéristiques que les consommateurs recherchent vraiment.

«Je pense que toute cette innovation est quelque chose que nous devrions rechercher, apprendre et grandir et dire: ‘D’accord, qu’est-ce qui va vraiment atteindre le niveau suivant et devenir une partie commune d’une plate-forme que les développeurs et les joueurs vont faire? chercher?’ ou «Qu’est-ce qui est plus vertical autour d’une scène spécifique ou d’un matériel spécifique?»

Nous essayons de garder les yeux ouverts là-dessus. Pour toute technologie, que ce soit une commande, ou tout appareil de réalité virtuelle ou autre », a-t-il expliqué.

Et pour vous, que pensez-vous des paroles de Spencer? Souhaitez-vous que les éléments du DualSense deviennent la norme de l’industrie? Dites le nous dans les commentaires.

