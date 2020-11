Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’engouement pour l’arrivée des consoles PlayStation et Xbox de nouvelle génération n’a pas été sans détails et l’un de ceux qui inquiète le plus les joueurs est l’augmentation des prix des jeux vidéo, qui pourraient adopter une norme de 70 $ USD. Jusqu’à présent, Sony, avec PlayStation 5, n’a eu aucun scrupule à accepter et à permettre aux entreprises de mettre le nouveau prix sur leurs titres, en fait Demon’s Souls coûte 70 USD, mais dans le cas de Microsoft et Xbox, les choses semblent être différent, car il faut penser à un tel mouvement, comme l’a souligné Phil Spencer.

Lors d’un entretien avec le média espagnol La Vanguardia, Phil Spencer, responsable de la Xbox et vice-président de la division jeux de Microsoft, a évoqué la stratégie de l’entreprise pour récupérer certains marchés. En ce sens, le manager a reconnu que le passage de la Xbox 360 à la Xbox One a provoqué la perte de marchés aux mains de la concurrence, puis de la PlayStation, mais a estimé que l’offre de 2 modèles Xbox Series avec des prix différents peut contribuer à redresser le cours.

Phil Spencer a-t-il critiqué la PS5?

Cela dit, le responsable de la Xbox a évoqué l’avantage que la Xbox pourrait avoir avec cette stratégie de matériel et de prix, ainsi que des services, qui sont adaptés aux besoins du public et à ses dépenses. En ce sens, Spencer a souligné que, contrairement à d’autres, la Xbox réfléchit à la situation qui prévaut dans le monde et à la difficulté d’acheter des jeux vidéo, en particulier ceux qui optent pour 70 $ USD: “de nombreux marchés sont conscient des prix à ce moment où les familles essaient de faire face à l’incertitude Lorsque nous pensons aux différences entre les séries S et X, nous pensons aux marchés où le prix pourrait être une considération importante pour les familles et la valeur du jeu Pass. Le jeu peut être un passe-temps coûteux et je vois certaines plates-formes qui visent 70 USD par jeu. Les consoles coûtent 500 USD aux États-Unis et je pense que c’est un investissement difficile pour ceux qui ne jouent pas toute la journée les jeux vidéo, comme les joueurs plus occasionnels ou les familles essayant d’équilibrer les choses. “

Enfin, Spencer a souligné l’offre de la Xbox en termes de combinaison de services tels que Game Pass et Project xCloud, le prix de la Xbox Series S | X et la stratégie marketing qu’ils mènent à travers le monde, avec laquelle ils espèrent gagner du terrain. et positionner l’environnement de jeu de la marque sur des marchés importants.

