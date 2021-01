Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft a annoncé hier une augmentation de prix pour Xbox LIVE Gold dans certaines régions. Cela a provoqué le mécontentement d’une partie de la communauté Xbox et généré une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Heureusement, l’entreprise a reconsidéré la situation et annulé l’augmentation de prix pour son service. De plus, c’était une excellente nouvelle pour les joueurs, car dans un certain temps, ils n’auront plus besoin de Xbox LIVE Gold pour profiter de titres gratuits.

Plusieurs dirigeants de Xbox en ont profité pour s’excuser de la possible augmentation de prix. Comme vous pouvez l’imaginer, Phil Spencer, chef de la marque, s’est exprimé sur le sujet et a écrit un court message pour toute la communauté Xbox.

Phil Spencer a présenté ses excuses à la communauté Xbox

Par le biais de ses réseaux sociaux, Spencer a reconnu que l’annonce de la hausse du prix du Xbox LIVE Gold avait provoqué de la gêne chez les joueurs. Pour cette raison, le directeur s’est excusé publiquement et a remercié la communauté pour tous les commentaires qu’elle a formulés à cet égard.

Il a également déclaré que cette expérience était une bonne occasion d’apprendre et d’écouter l’opinion de ses clients. En revanche, des cadres comme Aaron Greenberg, directeur marketing Xbox, et Larry «Major Nelson» Hryb, directeur de la programmation Xbox LIVE, ont annoncé l’annulation de l’augmentation de prix sur leurs réseaux sociaux.

“Toutes nos excuses pour toute l’angoisse et l’excitation que cela a causé à nos clients aujourd’hui. Comme toujours, nous apprécions les commentaires. C’est une bonne opportunité d’apprentissage pour nous et nous en tirerons des leçons”, a déclaré Spencer.

Les joueurs en ont profité pour remercier le manager d’avoir pris la meilleure décision pour la communauté Xbox.

Toutes mes excuses pour toute l’angoisse et l’émotion que cela a suscitées aujourd’hui pour nos clients. Comme toujours, nous apprécions les commentaires. C’est une bonne opportunité d’apprentissage pour nous et nous en tirerons des leçons. – Phil Spencer (@ XboxP3) 23 janvier 2021

J’espère que ton vendredi est maintenant un peu meilleur – Larry Hryb (@majornelson) 23 janvier 2021

Si l’histoire originale est toujours en cache pour vous, voici la publication mise à jour. pic.twitter.com/zB2HKSuKuj – Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) 23 janvier 2021

Les abonnés Xbox LIVE Gold n’ont donc plus de raison de s’inquiéter, car le prix du service n’augmentera pour l’instant dans aucune région. D’autre part, en février, ils pourront télécharger gratuitement 5 jeux, dont Gears 5 et Resident Evil.

Retrouvez ici toutes les actualités liées au programme Xbox LIVE Gold. D’autre part, nous vous recommandons de visiter cette page pour en savoir plus sur la Xbox.

