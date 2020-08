Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite Chapter 2 La saison 4 a débuté cette semaine avec un contenu Marvel engageant. Grâce à cela, des personnages importants comme Wolverine, Thor, Iron Man, Storm, Doctor Doom et bien d’autres sont arrivés à Battle Royale.

Les saisons du jeu durent généralement quelques mois, les joueurs pensent donc qu’Epic Games et Marvel préparent encore plus de surprises pour leur nouvelle collaboration. Des sources récentes indiquent que plus de super-héros arriveront à Battle Royale dans les semaines à venir.

Divers rapports assurent que l’un d’eux ne sera ni plus ni moins que Spider-Man. Il est important de mentionner qu’Epic n’a rien confirmé pour l’instant, mais certains dataminers pensent avoir des indices à ce sujet.

Spider-Man arrive-t-il à Fortnite: Battle Royale?

Les joueurs pensent que pendant la guerre contre le Nexus, d’autres personnages de Marvel rejoindront la bataille contre Galactus. Beaucoup pensent que l’une des grandes absences de la collaboration est Spider-Man.

Pour cette raison, plusieurs dataminers se sont mis au travail pour trouver des indices possibles sur l’arrivée de l’arachnide à la Battle Royale. À l’enthousiasme de certains, un indice a été trouvé suggérant que Spider-Man rejoindra le titre.

Des dataminers comme HYPEX et ShiinaBR ont découvert au moins une réalisation liée aux super-héros. Si les informations sont exactes, Spider-Man arriverait dans le jeu plus tard cette saison.

Les surprises ne s’arrêtent pas là, car ShiinaBR a laissé entendre que Carnage ferait également partie de Battle Royale à l’avenir. Plus précisément, les dataminers ont trouvé un logo Spider-Man dans les réalisations.

Il y a un exploit de la saison 4 qui a un logo Spiderman, nous pourrions le voir dans la boutique d’objets plus tard cette saison 👀 – HYPEX (@HYPEX) 27 août 2020

ICYMI: Aujourd’hui, certaines réalisations ont été ajoutées au jeu, indiquant que Spider-Man et son ennemi Carnage pourraient (!) Être ajoutés au jeu à une date ultérieure. – ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) 27 août 2020

Comme nous vous l’avons dit, Epic Games n’a donné aucun indice à ce sujet, il faudra donc être patient pour en savoir plus sur l’avenir de cette nouvelle collaboration avec Marvel.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

