Ce sera le 12 novembre prochain lorsque les joueurs PS4 et certains joueurs PS5 très chanceux pourront essayer la grande action de Spider-Man Miles Morales, l’œuvre la plus attendue d’Insomniac Games. En cela, nous aurons de l’action, une histoire surprenante et, bien sûr, un gameplay qui vous laissera sans voix mais, Comment préparer son grand lancement?

Pour ce faire, nous avons la nouvelle bande-annonce de lancement de Spider-Man: Miles Morales, où le personnage montre certaines de ses compétences et, bien sûr, nous montre le de grandes doses d’action que nous aurons dans le jeu. En fait, non seulement il se limite à nous montrer quelques scènes cinématographiques, mais il nous permet même de jeter un œil à son gameplay.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales | Sony

Comme nous le savons bien, le protagoniste sera Miles Morales, qui a prêté serment devant Peter Parker de défendre New York de tous les dangers qui se cachent. Et nous pouvons garantir que, étant l’un des héros les plus aimés par de nombreux fans de wall-crawler, il nous laissera sans voix tant sur son style de combat que sur la façon dont il affronte chaque nouveau défi.

Bien sûr, nous vous rappelons que si vous voulez profiter de cette nouvelle aventure vous devrez attendre un peu plus longtemps puisque Spider-Man: Miles Morales sera là Disponible le 12 novembre sur PlayStation 4 et enfin le 19 novembre sur PlayStation 5. C’est donc une occasion unique pour les joueurs de profiter de l’expérience qui vient de la main du super-héros le plus agile comme jamais auparavant.