Les deux propositions mènent les listes de téléchargement de la boutique numérique en Europe et en Amérique du Nord.

Avec un mois de PlayStation 5 derrière, au moins dans certaines régions, la société japonaise a publié les listes avec Les jeux PS5 les plus téléchargés de novembre via le PlayStation Store, en Europe et en Amérique du Nord. Deux listes dominées par les titres payants, et conduit les deux par les mêmes noms propres: Spider-Man Miles Morales et Call of Duty Black Ops Cold War.

Demon’s Souls et AC Valhalla sont également parmi les plus réussis.Fait intéressant, la nouvelle aventure d’Insomniac et le jeu de tir d’Activision tous deux occupent la première ou la deuxième place des listes dans les deux régions. Et il en va de même pour la troisième et la quatrième place, qui varie entre Demon’s Souls et Assassin’s Creed Valhalla selon la région. Il est clair que ces quatre ont été titres préférés du joueur pour lancer la nouvelle génération.

Mais, hors du podium, on trouve une bonne variété de jeux pour tous les goûts. Des titres comme NBA 2K21 et Watch Dogs: Legion, passant par des exclusivités comme Godfall et Sackboy, qui entrent également dans le top 10 des jeux PS5 le plus téléchargé en novembre. Vous pouvez consulter la liste complète via ce lien, ainsi que les listes par plates-formes, où le nouveau jeu Call of Duty a clairement dominé sur PS4.

Mais, pour les curieux de connaître instantanément le top 10 de la PS5, vous avez disponible ci-dessous la liste des jeux les plus téléchargés, tant en Europe qu’aux États-Unis et au Canada. Et, comme d’habitude, nous vous invitons à lire notre analyse de Spider-Man Miles Morales, ainsi que l’analyse de Call of Duty Black Ops Cold War, pour vous informer sur ces jeux.

Top 10 PS5 de novembre sur PS Store (Europe)

Call of Duty Black Ops Guerre froide

Spider-Man Miles Morales

Assassin’s Creed Valhalla

Les âmes du démon

Watch Dogs: Légion

Borderlands 3

NBA 2K21

Sackboy: une grande aventure

Godfall

Championnat du Monde des Rallyes WRC 9 FIA

Top 10 PS5 de novembre sur PS Store (États-Unis et Canada)

Spider-Man Miles Morales

Call of Duty Black Ops Guerre froide

Les âmes du démon

Assassin’s Creed Valhalla

NBA 2K21

Sackboy: une grande aventure

Godfall

Watch Dogs: Légion

Mortal Kombat 11

Devil May Cry 5 édition spéciale

En savoir plus sur: PlayStation Store, PlayStation 5, PS5, Spider-Man Miles Morales et Call of Duty Black Ops Cold War.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');