De nombreux joueurs ont déjà pu profiter de la superbe proposition présente dans Spider-Man Miles Morales, le nouveau travail d’Insomniac Games qui nous permet de connaître en profondeur le héros Miles Morales. Après avoir reçu le contrôle de Peter Parker, ce Homme araignée a de grandes compétences et des propositions pour les joueurs, mais aussi dans ce en ce qui concerne la représentation de New York.

L’intention de la société avec Spider-Man Miles Morales est que les joueurs puissent montrer la ville comme ils le souhaitent. Personnaliser vos clichés est l’une des grandes passions de nombreux joueurs et l’intention la plus sincère de la part du studio. Après tout, ils sont préparés pour que les joueurs puissent donner vie à leurs projets de la meilleure façon possible.

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales | Sony

Bien que les options de le titre original était déjà assez étendu, avec Miles Morales, ils ont montré qu’ils allaient encore plus loin. A cette occasion, les joueurs trouveront des options pour modifier l’éclairage et même le costume d’arachnide du super-héros. Quelque chose qui peut s’intégrer lorsqu’il s’agit de donner vie à un style un peu plus plein d’action ou avec un objectif différent.

Spider-Man Miles Morales est disponible à partir de dès maintenant sur PlayStation 4 et PlayStation 5. C’est une proposition spectaculaire dans laquelle les utilisateurs peuvent profiter de sauver la ville de New York de grands dangers avec de nouvelles capacités à exploiter et, bien sûr, de superbes fonctionnalités qui la rendent unique, en comptant également sur un allié des plus adorables.