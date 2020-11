Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le mouvement Black Lives Matter continue de résonner dans différentes parties et l’un des secteurs où il a fait écho depuis le premier moment était celui des jeux vidéo, une industrie qu’il a soutenue de différentes manières et qui a commencé à envisager des solutions pour résoudre le problème racial. Ces derniers mois, certains jeux vidéo ont inclus du contenu qui fait allusion au mouvement, mais peu l’ont fait comme Spider-Man: Miles Morales.

Quelques jours après les débuts de Spider-Man: Miles Morales, peu à peu une partie du contenu de cet épisode a été révélée qui sera disponible sur PS4 et PS5 et il vient d’être révélé qu’il comprend un hommage au mouvement Black Lives Matter. Selon les informations, si les joueurs sont intéressés à trouver cette démonstration de soutien contre le racisme, ils ont juste besoin de garder un œil sur la communauté de Harlem. Une fois que les missions et la fréquence des crimes diminuent, les mêmes habitants reconnaîtront Miles Morales en lui attribuant le costume Uptown Pride, qui présente une combinaison de noir et de jaune, caractéristique du mouvement Black Lives Matter. De plus, la communauté commencera à se référer à Miles comme “leur” Spider-Man, en signe d’appréciation.

Mais ce n’est pas tout, car une fois que cela se produira, la prochaine visite de Miles Morales à Harlem verra le dévoilement d’une immense peinture murale honorant le mouvement antiraciste.

Spider-Man: Miles Morales fera ses débuts le 12 novembre sur PS4 et PS5. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

