L’un des points les plus attractifs de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, c’est qu’il inclut la remasterisation du Spider-Man original de Marvel pour PS4. Pour le moment, il n’est possible d’obtenir cette nouvelle version du titre 2018 qu’en acquérant la dernière aventure de l’arachnide. Cependant, une rumeur qui a émergé la semaine dernière a souligné la possibilité d’acheter le remasterisé séparément. Face à cette confusion, Sony a décidé de clarifier la situation.

Comme plusieurs utilisateurs de ResetEra l’ont souligné, pendant un moment Spider-Man Remastered de Marvel est apparu sur le PS Store, et il a été mentionné que les propriétaires de la version GOTY du jeu PS4 pourraient acheter cette nouvelle version sans frais supplémentaires. Cependant, Sony a contacté 3DJuegos et vous avez mentionné que c’était simplement une erreur. Voici ce qui a été commenté:

“En fait, si vous avez essayé de l’acheter, ce que vous avez mis dans le panier était la version GOTY de Spider-Man de Marvel.”

De cette façon, le PS Store ne proposait que la version GOTY, qui comprend les trois DLC de The City that Never Sleeps. Il n’est actuellement pas prévu de vendre le remastering séparément.. La seule façon d’obtenir cette version améliorée est d’acheter la version Ultimate Edition de Spider-Man: Miles Morales ou d’avoir l’édition normale de ce nouveau titre et de payer un supplément.

Dans les sujets connexes, il est déjà possible de jouer à Spider-Man Remastered à 60 ips avec lancer de rayons. De même, une rumeur suggère que Tom Hardy réinterprétera Venom dans Spider-Man 3.

Via: 3DJuegos

