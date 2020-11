Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 18:28

Pour tout ce que nous avons vu Marvel’s Spider-Man: Remasterisé, le jeu semble être une incroyable mise à niveau par rapport au titre déjà sensationnel de 2018. En plus d’offrir une plus grande fidélité graphique, cette remasterisation de Jeux insomniaques a également supprimé une référence à Avengers, et plus précisément à la version de Square Enix et Eidos Montréal.

Via Twitter, Greg Miller a partagé une vidéo de Homme araignée dans PS5 dans lequel on observe que le dialogue référençant le Tour des Avengers a été modifié pour cette nouvelle version:

Intéressant. Spider-Man 2018 faisait à l’origine référence aux Avengers sur la côte ouest dans cette scène. Cette année, le match des Avengers a vu l’équipe basée à San Francisco. Spider-Man Remastered sur # PS5 ne fait plus la référence de la côte ouest. pic.twitter.com/W6zxNa4Jid – Greg Miller (@GameOverGreggy) 11 novembre 2020

Cela se produit lorsque nous effectuons l’activité de photographie de différents points d’intérêt dans New York. Dans le jeu original, Spidey a mentionné que le Avengers maintenant ils étaient dans le Côte ouest des États-Unis, mais maintenant, il mentionne simplement que «c’est dommage qu’ils ne soient jamais là».

Marvel’s Spider-Man: Remasterisé est disponible dans le cadre du Édition ultime de Spider-Man de Marvel: Miles Morales.

La source: Greg Miller

Oui, Phil Spencer va également avoir une PlayStation 5

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.