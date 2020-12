Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Lorsque nous avons examiné SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, nous vous avons dit qu’il était dommage qu’il n’y ait pas de doublage en espagnol latin. C’est un sentiment partagé par la communauté et THQ Nordic ne l’a pas ignoré, donc le jeu a déjà un doublage spécial pour notre région.

Grâce à son compte Facebook officiel, THQ Nordic a confirmé que SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated avait déjà doublé en espagnol latin. Grâce à cela, vous pouvez désormais le jouer avec des voix que vous reconnaîtrez dans la série originale.

“Vous l’avez demandé. Nous l’avons fait. SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated est désormais disponible en espagnol latino-américain! », A déclaré THQ Nordic sur son compte Twitter.

On ne sait pas s’il a le casting complet

Il est important de noter que l’on ne sait pas s’il présentera le casting complet de Bob l’éponge pour l’Amérique latine.

Le fait est que Luis Carreño, qui prête sa voix à l’éponge jaune, a travaillé sur ce doublage. Donc, au moins, il est confirmé que vous pourrez entendre la voix originale du protagoniste.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Jouerez-vous à SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated maintenant qu’il est jouable en espagnol latin? Dites le nous dans les commentaires.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.