SpongeBob: Battle for Bikini Bottom s’est avéré être un très beau remake, mais l’une de nos critiques est que l’occasion de le doubler en latin a été manquée. Cela étant dit, il semble que THQ Nordic a écouté la communauté, car elle aura un doublage en latin espagnol.

Récemment, Luis Carreño, un doubleur expérimenté connu pour être la voix de SpongeBob en Amérique latine, a confirmé dans un commentaire sur Instagram qu’il avait déjà surnommé SpongeBob: Battle for Bikini Bottom. Cela plusieurs mois après la sortie du jeu sur le marché international.

“Bonjour, j’ai une bonne nouvelle pour vous, nous venons de terminer les enregistrements du jeu vidéo Battle for Bikini Bottom, donc l’Amérique latine aura sa version avec les voix officielles”, a répondu Carreño à un fan qui lui a demandé un doublage latin pour SpongeBob: Battle for Bas de bikini

Plus tard, l’illustrateur Lolo Aburto a contacté Carreño via Twitter, lui demandant si ce qu’il avait dit était vrai. Compte tenu de cela, l’acteur a confirmé qu’ils avaient terminé le doublage.

S'il était déjà plié! https://t.co/h42rDUq9zu – Luis Carreño (@ luiscarreno1) 4 décembre 2020

THQ Nordic n’a fait aucune annonce à ce sujet

Maintenant, il est important de préciser que THQ Nordic, distributeur de SpongeBob: Battle for Bikini Bottom, n’a pas commenté cela.

C’est pourquoi il n’est pas clair si le doublage de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom arrivera sous forme de mise à jour gratuite ou comment il peut être obtenu. On ne sait pas non plus quand il arrivera.

Nous serons à l’affût et vous informerons lorsque nous en apprendrons davantage sur le doublage latin de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.