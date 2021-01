Dans quelques heures, EA Sports dévoilera un contenu spécial pour son jeu NFL qui sera inspiré de la célèbre éponge marine Nickelodeon.

Que fait le NFL et Spongebob? Eh bien bientôt plus que vous ne l’imaginez. Et il semble que le célèbre personnage aquatique de Nickelodeon sera bientôt disponible au jeu Madden NFL 21 dans un collaboration mystérieuse mais trop colorée.

Grâce aux réseaux sociaux, les comptes officiels de Madden NFL 21 Ils ont anticipé l’annonce d’une prochaine collaboration inspirée de la célèbre éponge marine qui se déroulera à l’intérieur du jeu. Pour le moment, le type de projet qui sera est inconnu, mais sa divulgation officielle devrait avoir lieu dans les prochaines heures aujourd’hui ou, du moins, dans les jours suivants.

Bien que nous attendions de savoir en quoi consiste cette collaboration, beaucoup pensent qu’il pourrait s’agir d’un contenu thématique de Bob l’éponge (comme les uniformes, les terrains de jeux, les pièces de théâtre ou même la musique) pour le mode The Yard, qui est plus libre. Mais comme nous l’avons déjà mentionné, il faudra attendre un peu plus longtemps pour savoir ce qui se passe depuis, cela pourrait même être quelque chose de plus ambitieux.

Êtes-vous prêt pour les gars surprise? En attendant, n’oubliez pas que vous pouvez désormais jouer à Madden NFL 21 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et appareils mobiles.

