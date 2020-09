Par Dom Peppiatt,

Lundi 14 septembre 2020 20h02 GMT

EA et EA Motive ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Star Wars: Escadrons, montrant un combat de chat et de souris entre la Nouvelle République et un pilote impérial.

Le court métrage est un effort de collaboration entre EA Motive, Lucasfilm et ILM. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un effort assez impressionnant.

Appelé Hunted, la bande-annonce se déroule avant les événements du prochain jeu et nous présente l’un des principaux pilotes que nous jouerons pendant la campagne.

Nous voyons le monde à travers les yeux de Varko Gray – le seul pilote qui reste debout à la suite d’une mission destructrice de la Nouvelle République dans les chantiers navals de Var-Shaa.

Après l’attaque, un TIE Interceptor gravement endommagé échappe aux avances d’un chasseur New Republic X-Wing alors que Gray fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de s’échapper.

C’est intense, c’est amusant et c’est incontestablement Star Wars – qui capte toutes les actions et les rythmes émotionnels que vous attendez de quelque chose venant directement de LucasFilm.

Le court nous donne un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre du côté campagne du jeu, qui est apparemment plus empathique envers les méchants que ce à quoi nous sommes habitués dans Star Wars.

La précommande du jeu débloquera un ensemble d’objets cosmétiques présentés dans le court métrage: le skin X-Wing New Republic var-Shaa Hunter, le skin Imperial Var-Shaa Survivor TIE Interceptor, le New Republic Flight Suit, le Imperial Ace Flight Suit , et deux autres ensembles de skins.

Auparavant, nous avions entendu dire que le jeu bénéficierait du support HOTAS via le patch Day One sur les consoles. Il prend également en charge le jeu croisé.

Star Wars: Squadrons arrive le 2 octobre pour PC, PS4 et Xbox One et vous coûtera 40 $.

