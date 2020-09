Star Wars: Squadrons sera lancé dans quelques semaines à peine, et un nouveau court métrage est sorti pour animer le jeu. Vous pouvez consulter le court métrage CG Hunted ci-dessous, réalisé par Neel Upadhye et raconte l’histoire du pilote impérial Varko Gray à la suite d’une autre mission ratée après la destruction de la deuxième étoile de la mort. Varko sera l’un des personnages que les joueurs rencontreront dans l’histoire solo du jeu.

Upadhye a parlé du film dans un article sur StarWars.com en disant: «À l’approche du lancement, nous avons senti que nous pourrions bénéficier de faire quelque chose de grand et d’excitant qui ne ferait que rappeler aux fans de Star Wars à quel point il est génial de voler. dans un X-wing et un A-wing, et ravivez à nouveau l’amour pour le fantasme du combat aérien.

Star Wars: Squadrons arrive le 2 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et réalité virtuelle. Le jeu est décrit comme une «expérience de combat spatial immersif à la première personne» se déroulant dans l’univers de Star Wars avec des combats aériens multijoueurs 5 contre 5, des batailles de flotte et une histoire originale se déroulant pendant les derniers jours de l’Empire galactique et la montée de la Nouvelle République. . Il est décrit comme suit:

Dans Star Wars: Squadrons, les joueurs s’enrôleront en tant que pilotes de chasseurs stellaires, pénétrant dans les cockpits de chasseurs emblématiques de la flotte de la Nouvelle République et de la flotte impériale. Ils planifieront des escarmouches avec leur escadron dans la salle de briefing avant de décoller pour des batailles spatiales à travers la galaxie. Les joueurs s’engageront dans des batailles spatiales multijoueurs stratégiques 5v5 dans le but de démolir le vaisseau amiral adverse dans Fleet Battles et ressentiront la précipitation du combat multijoueur à la première personne alors qu’ils travaillent avec leur escadron pour vaincre autant d’adversaires que possible dans Dogfights. Les pilotes triompheront en équipe, ajustant la composition de leurs escadrons en fonction de leur style de jeu au fur et à mesure de leur progression, écrasant leurs adversaires et complétant des objectifs dans des endroits connus et jamais vus auparavant, y compris le géant gazier de Yavin Prime et la lune brisée de Galitan. .

Star Wars: Squadrons offrira de riches options de personnalisation cosmétiques et de gameplay avec des récompenses et des bonus qui sont gagnés uniquement grâce au gameplay. À mesure que les joueurs gravissent les échelons, ils gagneront des composants tels que des armes, des coques, des moteurs et des boucliers pour personnaliser les performances de leurs chasseurs. et gagnez des objets cosmétiques pour personnaliser leur cockpit, l’extérieur de leurs navires et l’apparence de leur pilote. De plus, les joueurs pourront faire équipe avec leurs amis et jouer contre d’autres, quelle que soit la plate-forme, car le jeu croisé sera pris en charge sur Xbox One, PlayStation 4, PC et VR.

Star Wars: Squadrons présentera également une histoire à un joueur qui donne vie aux événements qui ont suivi la bataille d’Endor lorsque l’Alliance rebelle a réussi à détruire l’étoile de la mort II. À travers l’histoire, les joueurs apprendront ce que signifie être pilote alors qu’ils combattent à partir des perspectives alternées de deux pilotes personnalisables, l’un servant dans l’escadron héroïque de l’avant-garde de la Nouvelle République, tandis que l’autre se bat pour le redoutable Titan Squadron de l’Empire galactique. L’histoire authentique présente une distribution diversifiée de personnages originaux, ainsi que des camées de visages familiers de la galaxie Star Wars.