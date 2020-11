Certains jeux EA seront adaptés pour offrir des performances optimales sur les nouvelles consoles

Comme Ubisoft l’a fait il y a quelques jours, c’est maintenant EA qui a révélé les améliorations des capacités de leurs jeux dans leurs versions pour PS5 et Xbox Series X. Il y aura des versions spécifiques pour les nouvelles consoles dans des jeux tels que FIFA 21 ou Madden 21, ainsi que des améliorations dans divers produits rétrocompatibles du catalogue Electronic Arts, tels que Star Wars: Squadrons, Les Sims 4 ou Apex Legends entre autres.

Apex Legends améliorera ses performances sur PS5 et Xbox Series dès le lancement des consoles, atteignant une résolution de 1440p et promettant une mises à niveau de nouvelle génération tout au long de 2021.

FIFA 21 aura une version de nouvelle génération qui sera disponible à partir du 5 décembreNeed for Speed ​​Hot Pursuit RemasteriséSortie imminente en magasin, il fonctionnera sur PS5 et Xbox Series X comme s’il était sur une PS4 Pro et Xbox One X respectivement, tandis que la version Xbox Series S fonctionnera comme si elle était sur une Xbox One. la même chose se passe dans NHL 21, UFC 4 et dans tous les jeux EA Sports. Ce sera également le cas dans FIFA 21 jusqu’à ce que la prochaine génération arrive le 4 décembre.

Pour Les Sims 4, EA promet des améliorations des temps de chargement, comme une fréquence d’images plus élevée, à la fois dans le jeu de base et dans les 10 extensions. Enfin, les escadrons Star Wars auront un éclairage amélioré avec une résolution 4K et 60 images par seconde. Sur Xbox Series X, vous pouvez choisir entre la qualité visuelle ou les performances. Fonctionnera pour 4K et 60 FPS sur Xbox Series X et jusqu’à 1440p et 60 FPS sur Series S. Tu peux jouer 120 FPS sur les deux consoles Microsoft, sacrifiant la texture et l’éclairage.

