Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 13h15

La semaine dernière, Square Enix registre “Ever Crisis” et “Le premier soldat” dans Japon, mais maintenant la société a également enregistré ces mêmes noms dans Europe et Canada. Bien sûr, cela a suscité des spéculations sur un nouveau projet lié au récent remake de Final Fantasy VII, ou même une sorte de projet en soi, mais il y a aussi des détails plus intéressants.

Ces enregistrements ont eu lieu récemment, en particulier les 18 et 19 janvier respectivement, alors que Japon Ils ont été enregistrés le 17 décembre, mais ce n’est pas tout. On a également découvert que le logo de Shinra Electric Power Company a été enregistré le 22 décembre, faisant allusion à plus de contenu pour le remake.

Nous savons que Square Enix travaille déjà sur la deuxième partie de Remake FFVII, mais nous voulons croire qu’il est encore trop tôt pour qu’ils commencent à enregistrer des choses liées à la suite. Cependant, il est clair que l’entreprise travaille sur quelque chose qui a certainement à voir avec la franchise.

Via: Arme finale

