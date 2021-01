Si nous parlons des remakes les plus surprenants qui ont réussi à laisser les fans et les nouveaux joueurs avec des attentes encore plus élevées pour leur deuxième partie, alors sans aucun doute, nous ne pouvons pas perdre de vue Final Fantasy VII Remake. C’est le grand retour du travail de Square Enix après plusieurs années avec un résultat spectaculaire, bien que actuellement avec sa deuxième partie en développement et date de sortie non confirmée close.

Mais si de nombreux acteurs attendent patiemment les changements et les annonces que l’entreprise peut faire, d’autres n’ont pas perdu de détails sur le nouvelles marques par l’étude. En fait, la mention des noms se démarque Ever Crisis et le premier soldat, tandis que d’autres ne perdent pas le détail du logo de Shinra Electric Power Company.

Remake de Final Fantasy VII | Square Enix

Bien que pour le moment la société n’ait pas confirmé d’informations à ce sujet, tous les noms sont liés à Final Fantasy VII. Mais oui, il pourrait s’agir de l’un des travaux liés à cette proposition. Comme, par exemple, Before Crisis: Final Fantasy VII, un titre sorti sur mobile uniquement pour le public japonais. Ou même le projet Crisis Core: Final Fantasy VII, où on nous a montré une préquelle imposante avec Zack comme protagoniste.

Ce que nous savons clairement, c’est qu’il y a plusieurs références au titre, à la fois en ce qui concerne Sefirot dans son ensemble. Pour cette raison, nous serons au courant de tout nouveau changement que l’entreprise pourrait présenter et qui apportera de belles propositions. Bien sûr, nous vous rappelons que Final Fantasy VII peut être apprécié sur PlayStation 4, étant l’une des propositions les plus frappantes de 2020.