Square Enix connaît une grande année, avec la première partie de Final Fantasy VII Remake sortie en mars, Trials of Mana sorti en avril et un nouveau jeu Kingdom Hearts basé sur le rythme qui sortira plus tard cette année. Si vous êtes fan de l’une des principales franchises de Square, c’est le moment idéal pour acheter les jeux que vous vouliez acheter, car l’éditeur organise une importante vente de fin d’été avec jusqu’à 50% de réduction physique et numérique. des jeux sur toutes les plateformes ainsi que des produits dérivés. La vente court de maintenant à 31 août.

La vente comprend plusieurs jeux Final Fantasy, dont Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Final Fantasy X / X-2 HD Remaster et Final Fantasy XV: Royal Edition – les remises varient selon la console. Vous pouvez également attraper Trials of Mana de cette année, un remake de Seiken Densetsu 3, sorti à l’origine uniquement au Japon, pour 35 $. De plus, Collection of Mana for Switch est réduit à 30 $ et comprend les trois premiers jeux de la série Mana.

Meilleures offres de jeux

Commutateur

PS4

Xbox One

La vente comprend également un tas de jeux plus anciens, donc si vous avez des consoles de la génération précédente qui traînent ou que vous aimez simplement collectionner des jeux rétro, vous trouverez de nombreuses réductions sur ceux-ci, de Chrono Cross à Final Fantasy Chronicles: Les plus grands tubes.

Square Enix propose également une réduction de certains de ses produits dans la vente – découvrez quelques-uns des points forts ci-dessous et découvrez la vente complète sur les jeux et les objets de collection chez Square Enix avant qu’elle ne se termine dans quelques jours.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Final Fantasy XII: The Zodiac Age Video Review